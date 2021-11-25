Веер из баклажанов с помидорами и сыром от Бельковича

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 328 рублей.

Ингредиенты:

Баклажаны 2 шт. (15 р.)

Помидоры 3 шт. (24 р.)

Сыр сулугуни 250 г (209 р.)

Бекон сырокопченый слайсы 90 г (35 р.)

Масло растительное 50 мл (32 р.)

Петрушка 10 г (6 р.)

Чеснок 4 зубчика (3 р.)

Орегано сухой 5 г (4 р.)

Перец

Соль

Итого за 4 порции: 328 р.

Итого за 1 порцию: 82 р.

Приготовление:

На баклажанах делаем 5 продольных надрезов по 1,5 см шириной.

Каждый лепесток солим и даем постоять 10 минут.

Полукольцами режем помидоры и лук.

Сыр нарезаем ломтиками.

Кусочки бекона разрезаем пополам.

В блендере взбиваем стебли петрушки, чеснок, орегано и 50 мл растительного масла.

Добавляем по вкусу свежемолотый перец и перемешиваем.

Сливаем сок с баклажанов и промазываем полученной из зелени смесью каждый лепесток.

Кладем между лепестками помидоры, сыр и бекон.

Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15 — 20 минут.

Затем посыпаем зеленью.

Приятного аппетита!

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