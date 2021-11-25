Веер из баклажанов с помидорами и сыром от Бельковича

Ингредиенты:
- Баклажаны 2 шт. (15 р.)
- Помидоры 3 шт. (24 р.)
- Сыр сулугуни 250 г (209 р.)
- Бекон сырокопченый слайсы 90 г (35 р.)
- Масло растительное 50 мл (32 р.)
- Петрушка 10 г (6 р.)
- Чеснок 4 зубчика (3 р.)
- Орегано сухой 5 г (4 р.)
- Перец
- Соль
Итого за 4 порции: 328 р.
Итого за 1 порцию: 82 р.
Приготовление:
На баклажанах делаем 5 продольных надрезов по 1,5 см шириной.
Каждый лепесток солим и даем постоять 10 минут.
Полукольцами режем помидоры и лук.
Сыр нарезаем ломтиками.
Кусочки бекона разрезаем пополам.
В блендере взбиваем стебли петрушки, чеснок, орегано и 50 мл растительного масла.
Добавляем по вкусу свежемолотый перец и перемешиваем.
Сливаем сок с баклажанов и промазываем полученной из зелени смесью каждый лепесток.
Кладем между лепестками помидоры, сыр и бекон.
Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15 — 20 минут.
Затем посыпаем зеленью.
Приятного аппетита!
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