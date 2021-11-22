«Самое быстрое тесто»: как готовит простенький заливной пирог без дрожжей Емельяненко

В начинку можно использовать и овощи с рыбой.

Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как он делает вкусный и простой пирог с мясом.

Известный телеповар использовал в начинку тушеную оленину и лосятину, но ее смело можно заменять на говядину, курицу, свинину или вовсе рыбу, либо картошку с капустой.

«Делюсь рецептом заливного пирога с мясом и расскажу, как сделать самое быстрое тесто», — сказал Василий Емельяненко.

Ингредиенты для начинки: консервированная лосятина — 1 банка, консервированная оленина — 1 банка, морковь — 1 шт., лук — 2 шт., растительное масло, сушеная мята. Ингредиенты для теста: мука — 200 г, кефир — 200 г, майонез — 200 г, соль — 5 г, яйца — 2 шт., сода — 1 ч. ложка.

На растительном масле обжарить нарезанные лук и морковь (морковь можно натереть). Добавить консервированную лосятину, оленину и по вкусу черный перец. Тушить семь минут.

Смешать кефир, майонез, яйца, соль. Добавить муку, соду, тщательно перемешать венчиком.

Начинку отбросить на сито, чтобы избавиться от лишней влаги.

Глубокий противень покрыть пергаментом, сбрызнуть растительным маслом и налить на него половину приготовленного теста.

Силиконовой лопаткой равномерно распределить тесто по пергаменту. На тесто разложить остывшую начинку и добавить немного сушеной мяты.

Начинку закрыть оставшимся тестом, поставить противень в разогретую до 185 градусов духовку на 15 минут.

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