Салат из куриной печени как в ресторане от Бельковича

Ингредиенты:
- Печень куриная — 200 г (30 р.)
- Масло растительное — 10 мл (1 р.)
- Масло оливковое — 3 мл (3 р.)
- Кориандр — 5 г (2 р.)
- Мед — 1 ст. ложка (8 р.)
- Крахмал — 1 ч. ложка (2 р.)
- Бальзамический уксус — 35 мл (48 р.)
- Сыр твердый — 10 г (6 р.)
- Грейпфрут — ½ (28 р.)
- Апельсин — 1 шт. (6 р.)
- Лук репа — 2 шт. (6 р.)
- Микс салата (лолла росса, руккола, салатные листья) — 100 г (59 р.)
Итого: 2 порции = 199 р., 1 порция = 99 р.
Приготовление:
Чистим лук и нарезаем его большими дольками. Солим, перчим. Добавляем растительное масло.
Перекладываем лук в форму для запекания и отправляем в разогретую на 160 градусов духовку на 15-20 минут.
Отрезаем края апельсина и грейпфрута, срезаем кожуру с белыми прожилками, оставляя только мякоть. Отделяем сегменты мякоти от жилок и пленок.
В сотейник наливаем бальзамический уксус и ставим на плиту.
В отдельной миске размешиваем 1 чайную ложку крахмала с 50 мл воды, вливаем разведенный крахмал в сотейник, тщательно перемешивая веничком до загустения.
Добавляем в соус мед, перемешиваем и остужаем.
Из печенки вырезаем жилки и режем на крупные кусочки, солим, перчим по вкусу. Раздавливаем горошки кориандра и добавляем к печени.
В сковороду наливаем 5 мл растительного масла и как следует разогреваем. Забрасываем печень и обжариваем со всех сторон в течение 3 минут.
В листья салата вливаем 3 мл оливкового масла и выделившийся сок цитрусовых. Добавляем печеный лук, разделяя его по сегментам.
Сервировка:
На тарелки выкладываем салат с луком и печенку.
Сверху нарезаем с помощью экономки сыр тонкими слайсами.
Поливаем салат тонкой струйкой бальзамика.
Приятного аппетита!
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