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Салат из куриной печени как в ресторане от Бельковича

На две порции у Александра Бельковича ушло 199 рублей. А в кафе за это берут больше.

Салат из куриной печени как в ресторане от Бельковича
Салат из куриной печени. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Печень куриная — 200 г (30 р.)
  • Масло растительное — 10 мл (1 р.)
  • Масло оливковое — 3 мл (3 р.)
  • Кориандр — 5 г (2 р.)
  • Мед — 1 ст. ложка (8 р.)
  • Крахмал — 1 ч. ложка (2 р.)
  • Бальзамический уксус — 35 мл (48 р.)
  • Сыр твердый — 10 г (6 р.)
  • Грейпфрут — ½ (28 р.)
  • Апельсин — 1 шт. (6 р.)
  • Лук репа — 2 шт. (6 р.)
  • Микс салата (лолла росса, руккола, салатные листья) — 100 г (59 р.)

Итого: 2 порции = 199 р., 1 порция =  99 р.

Приготовление:

Чистим лук и нарезаем его большими дольками. Солим, перчим. Добавляем растительное масло.

Фото: СТС

Перекладываем лук в форму для запекания и отправляем в разогретую на 160 градусов духовку на 15-20 минут.

Отрезаем края апельсина и грейпфрута, срезаем кожуру с белыми прожилками, оставляя только мякоть. Отделяем сегменты мякоти от жилок и пленок.

Фото: СТС

В сотейник наливаем бальзамический уксус и ставим на плиту.

В отдельной миске размешиваем 1 чайную ложку крахмала с 50 мл воды, вливаем разведенный крахмал в сотейник, тщательно перемешивая веничком до загустения.

Фото: СТС

Добавляем в соус мед, перемешиваем и остужаем.

Из печенки вырезаем жилки и режем на крупные кусочки, солим, перчим по вкусу. Раздавливаем горошки кориандра и добавляем к печени.

Фото: СТС

В сковороду наливаем 5 мл растительного масла и как следует разогреваем. Забрасываем печень и обжариваем со всех сторон в течение 3 минут.

В листья салата вливаем 3 мл оливкового масла и выделившийся сок цитрусовых. Добавляем печеный лук, разделяя его по сегментам.

Сервировка:

На тарелки выкладываем салат с луком и печенку.

Фото: СТС

Сверху нарезаем с помощью экономки сыр тонкими слайсами.

Поливаем салат тонкой струйкой бальзамика.

Приятного аппетита!

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