Закуска на Новый год: рулетики из лосося от Бельковича

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 392 рубля.

Ингредиенты:

Свежая форель 470 г (282 р.)

Болгарский красный перец 1 шт. (40 р.)

Фасоль зеленая стручковая 85 г (11 р.)

Сыр фета 100 г (50 р.)

Приправа для рыбы с лимоном 10 г (9 р.)

Растительное масло 35 мл

Соль

Перец

Итого: 4 порции = 392 р., 1 порция = 98 р.

Приготовление:

Отрезаем голову под углом до хруста хребта. Разрезаем рыбу пополам, по направлению к хвосту вдоль реберных костей.

Из одного филе удаляем реберные косточки.

Совет от шефа: «Для рулетов подойдет любая красная рыба».

По направлению от середины к концу филе нарезаем на тонкие пласты.

Болгарский перец — тонкими брусочками.

На сковороду наливаем 20 мл растительного масла и ставим на огонь.

Забрасываем в сковородку перец, стручковую фасоль, солим, перчим. Затем овощи остужаем.

Совет от шефа: «Овощи стоит заранее обжарить, чтобы они быстро приготовились в духовке».

Пергаментной бумагой застилаем дно противня и смазываем 10 мл растительного масла.

Нарезаем сыр тонкими ломтиками.

Каждый пласт посыпаем 1 щепоткой приправы для рыбы, выкладываем по 1 брусочку перца, 2-3 стручка фасоли, ломтики сыра и заворачиваем в виде рулетов.

Перекладываем рулетики на противень и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

Приятного аппетита!

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