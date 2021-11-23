Закуска на Новый год: рулетики из лосося от Бельковича

Ингредиенты:
- Свежая форель 470 г (282 р.)
- Болгарский красный перец 1 шт. (40 р.)
- Фасоль зеленая стручковая 85 г (11 р.)
- Сыр фета 100 г (50 р.)
- Приправа для рыбы с лимоном 10 г (9 р.)
- Растительное масло 35 мл
- Соль
- Перец
Итого: 4 порции = 392 р., 1 порция = 98 р.
Приготовление:
Отрезаем голову под углом до хруста хребта. Разрезаем рыбу пополам, по направлению к хвосту вдоль реберных костей.
Из одного филе удаляем реберные косточки.
Совет от шефа: «Для рулетов подойдет любая красная рыба».
По направлению от середины к концу филе нарезаем на тонкие пласты.
Болгарский перец — тонкими брусочками.
На сковороду наливаем 20 мл растительного масла и ставим на огонь.
Забрасываем в сковородку перец, стручковую фасоль, солим, перчим. Затем овощи остужаем.
Совет от шефа: «Овощи стоит заранее обжарить, чтобы они быстро приготовились в духовке».
Пергаментной бумагой застилаем дно противня и смазываем 10 мл растительного масла.
Нарезаем сыр тонкими ломтиками.
Каждый пласт посыпаем 1 щепоткой приправы для рыбы, выкладываем по 1 брусочку перца, 2-3 стручка фасоли, ломтики сыра и заворачиваем в виде рулетов.
Перекладываем рулетики на противень и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.
Приятного аппетита!
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