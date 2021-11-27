Ачма по-грузински и другие блюда из тончайшего теста

Тончайшее тесто фило* позволит на раз приготовить даже не самые простые блюда.

Пахлава

Даже эту арабскую сладость можно легко приготовить, купив пару пачек фило.

НАДО (на 10 порций): 800 г сливочного масла · 1 лимон · 8 стаканов минеральной воды без газа · 800 г грецких орехов · 2 кг сахара · 1 кг фило.

ГОТОВИМ:

Орехи подсушиваем на горячей сковороде и измельчаем в блендере. Варим сироп из сахара и воды — после закипания держим на тихом огне 20 минут, бросаем половинку лимона, варим еще 2 минуты и даем остыть. Тесто размораживаем, складываем стопкой. Сливочное масло растапливаем (оно должно быть теплым, но не горячим). Смазываем верхний лист маслом, посыпаем орехами, сворачиваем его в рулет. Смазываем маслом второй лист (орехами его не посыпаем), кладем на него рулет с орехами и сворачиваем рулет окончательно. Выкладываем на противень. Повторяем с остальными листами. Таким образом, каждый рулет состоит из двух промазанных листов, причем внутренний посыпан орехами. Когда все рулеты будут готовы, смазываем их маслом, разрезаем на порционные кусочки и выпекаем 35 — 45 минут при 180 °С до красивого золотистого цвета. Вынимаем противень, поливаем пахлаву сиропом. Даем настояться не менее 5 часов.

Сигара берек

Турецкие рулетики с любой готовой начинкой.

НАДО (на 4 порции): 100 г брынзы или феты · 1 яйцо · 3 стандартных пласта теста фило · масло для жарки.

ГОТОВИМ:

Сыр разминаем вилкой с яйцом. Белок отделяем в блюдце. Листы фило кладем друг на друга, разрезаем поперек на две равные части, складываем стопкой и еще раз разрезаем, но уже по диагонали, чтобы получились треугольники. Накрываем стопку влажной салфеткой или полотенцем (фило сохнет моментально). На основание треугольника выкладываем 1 ч. ложку начинки, распределяем, оставив по 2 см с краев. Сворачиваем «сигару», подвернув с боков, конец макаем в белок и приклеиваем его. Жарим в большом количестве масла (0,5 — 1 см) на среднем огне с двух сторон, выкладываем на бумажное полотенце. Можно запечь и в духовке по инструкции к фило, предварительно смазав трубочки маслом при помощи кисточки.

Ачма по-грузински

Знаменитый пирог в современной интерпретации.

НАДО (на 8 порций): 300 г фило · 350 г сулугуни · 250 мл молока · 1 яйцо · 1 ч. ложка муки · сливочное масло для смазывания формы.

ГОТОВИМ:

Фило размораживаем по инструкции, сыр натираем на терке. Сыр смешиваем с яйцом и молоком. Рвем фило на куски и добавляем в молочно-сырную смесь, перемешиваем. Форму смазываем маслом и присыпаем мукой. Выкладываем массу, выпекаем 30 — 35 минут при 180 °С.

*Фило — традиционное тесто балканских народов. Оно тонкое, как бумага, делать его долго и сложно. Но теперь оно продается в супермаркетах (ищите в отделах заморозки).

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