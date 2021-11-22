Дети будут в восторге: готовим легендарную Гурьевскую кашу с пенками

Ингредиенты:
- Топленое молоко 1,5 л (132 р.)
- Манная крупа 150 г (12 р.)
- Сахар 100 г (5 р.)
- Сливочное масло 80 г (55 р.)
- Яйцо 1 шт. (9 р.)
- Курага 100 г (77 р.)
- Клюква 50 г (44 р.)
- Грецкие орехи 80 г (112 р.)
- Лимон 1 шт. цедра (13 р.)
- Ванильный сахар 5 г (5 р.)
- Соль
Украшение:
- Инжир 1 шт. (45 р.)
- Голубика 40 г (51 р.)
Вам понадобится большая прямоугольная плоская форма и квадратная форма 20*20 см для выпекания
Итого: 6 порций = 560 р., 1 порция = 93 р.
Приготовление:
В форму для выпекания заливаем топленное молоко и отправляем в духовку при температуре 200 градусов на 20 минут. Снимаем запеченную пенку в отдельную миску.
В кастрюлю наливаем 1 л топленого молока и доводим до кипения. Всыпаем манку, одновременно замешивая венчиком. Добавляем 100 г сахара, ванильный сахар и солим. Замешиваем кашу на медленном огне до полного заваривания манки.
Отправляем к манке 40 г сливочного масла, яйцо, цедру 1 лимона и замешиваем венчиком до однородности.
Клюкву и курагу мелко нарезаем. Грецкие орехи перебиваем в куттере до среднего помола.
Смазываем борта и дно квадратной формы для выпекания сливочным маслом (20 г). Манку визуально разделяем на три части и выкладываем первый слой равномерно, распределив по поверхности дна формы. Затем выкладываем слой из пенки.
На слой пенки выкладываем слой из кураги, клюквы и орехов и сверху покрываем вторым слоем манки.
Выкладываем слой из пенки, сухофруктов и орехов, покрываем третьим слоем манки и равномерно распределяем, смазав слоем сливочного масла (20 г).
Форму с кашей отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Для украшения нарезаем инжир тонкими слайсами, а голубику кусочками.
Сервировка:
Перекладываем порцию гурьевской каши на тарелку, украшаем голубикой, инжиром и посыпаем решками.
Приятного аппетита!
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