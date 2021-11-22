Дети будут в восторге: готовим легендарную Гурьевскую кашу с пенками

На шесть порций у Александра Бельковича ушло 560 рублей.

Ингредиенты:

Топленое молоко 1,5 л (132 р.)

Манная крупа 150 г (12 р.)

Сахар 100 г (5 р.)

Сливочное масло 80 г (55 р.)

Яйцо 1 шт. (9 р.)

Курага 100 г (77 р.)

Клюква 50 г (44 р.)

Грецкие орехи 80 г (112 р.)

Лимон 1 шт. цедра (13 р.)

Ванильный сахар 5 г (5 р.)

Соль

Украшение:

Инжир 1 шт. (45 р.)

Голубика 40 г (51 р.)

Вам понадобится большая прямоугольная плоская форма и квадратная форма 20*20 см для выпекания

Итого: 6 порций = 560 р., 1 порция = 93 р.

Приготовление:

В форму для выпекания заливаем топленное молоко и отправляем в духовку при температуре 200 градусов на 20 минут. Снимаем запеченную пенку в отдельную миску.

В кастрюлю наливаем 1 л топленого молока и доводим до кипения. Всыпаем манку, одновременно замешивая венчиком. Добавляем 100 г сахара, ванильный сахар и солим. Замешиваем кашу на медленном огне до полного заваривания манки.

Отправляем к манке 40 г сливочного масла, яйцо, цедру 1 лимона и замешиваем венчиком до однородности.

Клюкву и курагу мелко нарезаем. Грецкие орехи перебиваем в куттере до среднего помола.

Смазываем борта и дно квадратной формы для выпекания сливочным маслом (20 г). Манку визуально разделяем на три части и выкладываем первый слой равномерно, распределив по поверхности дна формы. Затем выкладываем слой из пенки.

На слой пенки выкладываем слой из кураги, клюквы и орехов и сверху покрываем вторым слоем манки.

Выкладываем слой из пенки, сухофруктов и орехов, покрываем третьим слоем манки и равномерно распределяем, смазав слоем сливочного масла (20 г).

Форму с кашей отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Для украшения нарезаем инжир тонкими слайсами, а голубику кусочками.

Сервировка:

Перекладываем порцию гурьевской каши на тарелку, украшаем голубикой, инжиром и посыпаем решками.

Приятного аппетита!

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