Готовим креветки в кокосовом молоке

Изысканное блюдо для тех, кто любит поострее.

Телеведущая, фудблогер и автор кулинарных книг Елизавета Глузская поделилась необычным рецептом креветок в кокосовом молоке.

Ингредиенты:

800 граммов королевских креветок,

150 граммов риса,

две столовые ложки сливочного масла,

половинка репчатого лука,

три зубчика чеснока,

чайная ложка приправы карри,

чайная ложка устричного соуса,

чайная ложка острого соуса,

200 мл кокосового молока,

пучок петрушки,

один болгарский перец,

три дольки лайма,

перец чили по вкусу.

Для начала ставим вариться рис и чистим креветки, на забывая вынуть из них кишку.

Далее растапливаем на сковороде масло, слегка обжариваем мелко порезанные лук и чеснок, выкладываем сверху креветки и обжариваем их с двух сторон по 1,5–2 минуты.

Затем перекладываем креветки в миску, а к луку и чесноку добавляем кокосовое молоко и карри, после чего тушим на среднем огне пару минут.

Добавляем в сковороду порезанные перцы, устричный соус и мелко порубленную петрушку. Возвращаем обжаренные креветки и добавляем острый соус (главное, чтобы острота была приемлема для тех, кого собираетесь угощать). Тушим еще пару минут, затем блюдо нужно сбрызнуть соком двух долек лайма и перемешать.

Выкладываем креветки с полученным соусом на подушку из риса, украшаем веточками петрушки и последней долькой лайма.

По материалам издания 7days.

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