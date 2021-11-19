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Готовим креветки в кокосовом молоке

Изысканное блюдо для тех, кто любит поострее.

Готовим креветки в кокосовом молоке
Готовим креветки по изысканному рецепту. Фото: globallookpress.com

Телеведущая, фудблогер и автор кулинарных книг Елизавета Глузская поделилась необычным рецептом креветок в кокосовом молоке.

Ингредиенты:

  • 800 граммов королевских креветок,
  • 150 граммов риса,
  • две столовые ложки сливочного масла,
  • половинка репчатого лука,
  • три зубчика чеснока,
  • чайная ложка приправы карри,
  • чайная ложка устричного соуса,
  • чайная ложка острого соуса,
  • 200 мл кокосового молока,
  • пучок петрушки,
  • один болгарский перец,
  • три дольки лайма,
  • перец чили по вкусу.

Для начала ставим вариться рис и чистим креветки, на забывая вынуть из них кишку.

Далее растапливаем на сковороде масло, слегка обжариваем мелко порезанные лук и чеснок, выкладываем сверху креветки и обжариваем их с двух сторон по 1,5–2 минуты.

Затем перекладываем креветки в миску, а к луку и чесноку добавляем кокосовое молоко и карри, после чего тушим на среднем огне пару минут.

Добавляем в сковороду порезанные перцы, устричный соус и мелко порубленную петрушку. Возвращаем обжаренные креветки и добавляем острый соус (главное, чтобы острота была приемлема для тех, кого собираетесь угощать). Тушим еще пару минут, затем блюдо нужно сбрызнуть соком двух долек лайма и перемешать.

Выкладываем креветки с полученным соусом на подушку из риса, украшаем веточками петрушки и последней долькой лайма.

По материалам издания 7days.

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