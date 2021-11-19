Готовим креветки в кокосовом молоке

Телеведущая, фудблогер и автор кулинарных книг Елизавета Глузская поделилась необычным рецептом креветок в кокосовом молоке.
Ингредиенты:
- 800 граммов королевских креветок,
- 150 граммов риса,
- две столовые ложки сливочного масла,
- половинка репчатого лука,
- три зубчика чеснока,
- чайная ложка приправы карри,
- чайная ложка устричного соуса,
- чайная ложка острого соуса,
- 200 мл кокосового молока,
- пучок петрушки,
- один болгарский перец,
- три дольки лайма,
- перец чили по вкусу.
Для начала ставим вариться рис и чистим креветки, на забывая вынуть из них кишку.
Далее растапливаем на сковороде масло, слегка обжариваем мелко порезанные лук и чеснок, выкладываем сверху креветки и обжариваем их с двух сторон по 1,5–2 минуты.
Затем перекладываем креветки в миску, а к луку и чесноку добавляем кокосовое молоко и карри, после чего тушим на среднем огне пару минут.
Добавляем в сковороду порезанные перцы, устричный соус и мелко порубленную петрушку. Возвращаем обжаренные креветки и добавляем острый соус (главное, чтобы острота была приемлема для тех, кого собираетесь угощать). Тушим еще пару минут, затем блюдо нужно сбрызнуть соком двух долек лайма и перемешать.
Выкладываем креветки с полученным соусом на подушку из риса, украшаем веточками петрушки и последней долькой лайма.
По материалам издания 7days.
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