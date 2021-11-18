«Вкусные даже, когда холодные»: Наталия Антонова испекла дрожжевые блинчики

Актриса Наталия Антонова разместила в личном микроблоге рецепт дрожжевых блинов.

Знаменитость пообещала, что это блюдо вкусно есть вне зависимости от его температуры.

«Скорее забирайте рецепт дрожжевых блинчиков, которые вкусные даже, когда холодные», – похвасталась Антонова.

Антонова взяла 500 миллионов молока, два яйца, 30 граммов растопленного сливочного масла, три столовых ложки сахара, чайную ложку быстродействующих сухих дрожжей, 1/4 чайной ложки соли, 300 граммов муки, три столовых ложки растительного масла.

Актриса подогрела полстакана молока до 38-40 градусов. Далее высыпала в него дрожжи. Размешала ложкой, накрыла полотенцем и оставила на 30 минут.

«За это время у заготовки появится пышная шапочка. Это означает, что дрожжи успешно завелись и можно готовить тесто», – отметила Наталия.

Далее Антонова подогрела оставшееся молоко и в него разбила два яйца, добавила щепотку соли и пару ложек сахара. Также влила растительное масло, растопленное сливочное масло и дрожжевую смесь. Размешала до однородной массы.

Затем Антонова положила к массе просеянную муку частями, интенсивно перемешивая ее венчиком, чтобы не оставалось сухих комков.

«Должно получится тесто, по консистенции напоминающее жидкую сметану. Оно должно легко литься с венчика. Накройте пищевой пленкой блинное тесто и поставьте его в теплое место на один час. Когда пройдет обозначенное время, снимите пленку и опустите пену венчиком, просто перемешав массу. Снова накройте пленкой и поставьте в тепло для вторичного подъема», – добавила актриса.

Через полчаса тесто поднимется и можно выпекать.

Напомним, ранее Наталия Антонова поделилась рецептом печенья, похожего на шарлотку с яблоками.

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