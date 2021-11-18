Анна Хилькевич рассказала, как приготовить поленту с жареными бананами

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Анна Хилькевич поделилась на личной странице в Instagram рецептом каши с жареным бананом.

Хилькевич показала, как можно разнообразить обычную кукурузную кашу.

«Сейчас на продуктовых полках появилось очень большое количество полезных продуктов. Глаза просто разбегаются, но, к сожалению, не все знают о полезных свойствах многих из этих продуктов, или не понимают, как их готовить», – заявила Анна.

Хилькевич захотела помочь своим поклонникам выбрать полезную крупу для вкусной каши.

«Я решила поделиться с вами рецептом крутого блюда из поленты. Это крупа, которая сделана из кукурузы, но по своей консистенции напоминает манку — такие же ровные рассыпчатые крупинки», — отметила Хилькевич.

На четыре порции Анне понадобились стакан поленты, три стакана воды, 40 граммов орехов пекан, 50 граммов сливочного масла, два банана, йогурт, лучше из кокосового молока, две столовых ложки кленового сиропа.

«Берем кастрюлю, добавляем три стакана воды и ждем, когда она закипит.

Параллельно на средний огонь ставим сковороду и берем сливочное масло — примерно 10-15 граммов», — посоветовала Анна.

Хилькевич обжарила сначала орехи, потом отдельно бананы. Пока бананы поджаривались, в кипящую воду Анна медленно добавила поленту и помешивала постоянно венчиком, чтобы не было комочков. Крупа варилась пять минут.

Далее актриса посолила кашу и украсила орехами и бананами блюдо.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.