Как правильно и вкусно приготовить пшенку с курочкой: Емельяненко раскрыл поварские секреты

Телеповар считает, что эту крупу незаслуженно стали забывать люди.

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как правильно и вкусно приготовить пшенную кашу с курочкой. Он уверен, что эту крупу забыли незаслуженно. Между тем, если ее приготовить в соответствии с технологией, она получается очень вкусной.

Ингредиенты: пшенка, голень куриная — 3 шт., лавровый лист — 1 шт., лук — 1 шт., чеснок — 1–2 зубчика, розмарин — 1 веточка, сливочное масло, растительное масло, сливки — 35%, соль, перец.

С куриной голени срезать мясо. Косточки отправить в кастрюлю, их использовать для бульона. В кастрюлю с косточками кинуть один лавровый лист, половинку луковицы, обожженной газовой горелкой, налить воду и поставить на огонь.

Мясо нарезать на небольшие кусочки, мелко нашинковать чеснок (2 зубчика), отправить все в миску. Мясо посолить, поперчить.

Пшенку залить горячим кипятком, перемешать и слить воду. Сделать так 3–5 раз, чтобы крупа не горчила.

В кастрюлю с пшенкой налить бульон из косточек, бросить пару щепоток соли и поставить на плиту вариться. Каша должна получиться воздушной, с ароматом куриного бульона. В кастрюлю для подачи блюда переложить часть пшенки.

В разогретую сковороду налить небольшое количество растительного масла, отправить в нее немного сливочного масла и нарезать кусочки мяса. Обжарить курицу до румяной корочки.

Сдвинуть куриные кусочки друг к другу, освободив место на сковороде, добавить чеснок, который использовали для маринада мяса. В сковороду положить столовую ложку сливочного масла, веточку розмарина и все перемешать. Растопленным ароматным маслом полить каждый кусочек курицы.

Пшенку полить растаявшим сливочным маслом и сливками. По вкусу посолить, добавить немного куриного бульона и перемешать.

На дольки нарезать оставшуюся половинку луковицы, на сковородке обжечь его горелкой, слегка поджарить. На тарелку выложить кашу, сверху положить кусочки мяса, обжаренный лук и для декора веточку опаленного горелкой розмарина.

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