Макароны с сыром как в ресторане от Бельковича

На одну большую порцию у Александра Бельковича ушло 185 рублей.

Ингредиенты:

Фузилли макароны 300 г (43 р.)

Гойа твердый сыр 100 г (121 р.)

Курица филе 1 шт. (55 р.)

Авокадо 1 шт. (75 р.)

Кабачок 1/3 шт. (9 р.)

Сливки 10 % 100 мл (19 р.)

Чеснок соло 1 шт. (18 р.)

Кейл кучерявая капуста 3 листа (19 р.)

Оливковое масло 20 мл (12 р.)

Соль

Перец

Итого: 2 большие порции = 371 р., 1 большая порция = 185 р.

Приготовление:

Макароны варим в кипящей воде до состояния аль денте. В переводе с итальянского означает «на зуб» и описывает то состояние пасты, когда она уже готова, однако еще достаточно твердая и не успела развариться.

Курицу режем на мелкие кусочки.

Мелко рубим чеснок.

На мелкой терке трем сыр.

Кабачок вместе со шкуркой натираем на крупной терке.

Авокадо разрезаем, удаляем косточку и вытаскиваем мякоть с помощью ложки.

Кейл нарезаем соломкой.

Совет от шефа: «Кейл (кудрява капуста) можно заменить на шпинат или петрушку».

На сковороде обжариваем чеснок. Затем добавляем курицу.

Вливаем сливки. Доводим до кипения.

Отправляем авокадо и томим.

Почти в самом конце отправляем кабачок, солим, перчим.

Совет от шефа: «Контролируйте густоту соуса с помощью воды от макарон».

Отправляем к соусу макароны. Сверху посыпаем тертым сыром.

Приятного аппетита!

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