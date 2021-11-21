Макароны с сыром как в ресторане от Бельковича

Ингредиенты:
- Фузилли макароны 300 г (43 р.)
- Гойа твердый сыр 100 г (121 р.)
- Курица филе 1 шт. (55 р.)
- Авокадо 1 шт. (75 р.)
- Кабачок 1/3 шт. (9 р.)
- Сливки 10 % 100 мл (19 р.)
- Чеснок соло 1 шт. (18 р.)
- Кейл кучерявая капуста 3 листа (19 р.)
- Оливковое масло 20 мл (12 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 2 большие порции = 371 р., 1 большая порция = 185 р.
Приготовление:
Макароны варим в кипящей воде до состояния аль денте. В переводе с итальянского означает «на зуб» и описывает то состояние пасты, когда она уже готова, однако еще достаточно твердая и не успела развариться.
Курицу режем на мелкие кусочки.
Мелко рубим чеснок.
На мелкой терке трем сыр.
Кабачок вместе со шкуркой натираем на крупной терке.
Авокадо разрезаем, удаляем косточку и вытаскиваем мякоть с помощью ложки.
Кейл нарезаем соломкой.
Совет от шефа: «Кейл (кудрява капуста) можно заменить на шпинат или петрушку».
На сковороде обжариваем чеснок. Затем добавляем курицу.
Вливаем сливки. Доводим до кипения.
Отправляем авокадо и томим.
Почти в самом конце отправляем кабачок, солим, перчим.
Совет от шефа: «Контролируйте густоту соуса с помощью воды от макарон».
Отправляем к соусу макароны. Сверху посыпаем тертым сыром.
Приятного аппетита!
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