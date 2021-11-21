Как Сергей Полунин пытался подружить Россию и Украину
Видео
10 действительно ненужных вещей в доме, которым место на мусорке
Видео

Макароны с сыром как в ресторане от Бельковича

На одну большую порцию у Александра Бельковича ушло 185 рублей.

Макароны с сыром как в ресторане от Бельковича
Макароны с сыром как в ресторане. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Фузилли макароны 300 г (43 р.)
  • Гойа твердый сыр 100 г (121 р.)  
  • Курица филе 1 шт. (55 р.)
  • Авокадо 1 шт. (75 р.)
  • Кабачок 1/3 шт. (9 р.)
  • Сливки 10 % 100 мл (19 р.)
  • Чеснок соло 1 шт. (18 р.)
  • Кейл кучерявая капуста 3 листа (19 р.)  
  • Оливковое масло 20 мл (12 р.)
  • Соль
  • Перец

Итого: 2 большие порции = 371 р., 1 большая порция = 185 р.

Приготовление:

Макароны варим в кипящей воде до состояния аль денте. В переводе с итальянского означает «на зуб» и описывает то состояние пасты, когда она уже готова, однако еще достаточно твердая и не успела развариться.

Фото: СТС

Курицу режем на мелкие кусочки.

Фото: СТС

Мелко рубим чеснок.

На мелкой терке трем сыр.

Кабачок вместе со шкуркой натираем на крупной терке.

Фото: СТС

Авокадо разрезаем, удаляем косточку и вытаскиваем мякоть с помощью ложки.

Кейл нарезаем соломкой.

Совет от шефа: «Кейл (кудрява капуста) можно заменить на шпинат или петрушку».

Фото: СТС

На сковороде обжариваем чеснок. Затем добавляем курицу.

Вливаем сливки. Доводим до кипения.

Фото: СТС

Отправляем авокадо и томим.

Почти в самом конце отправляем кабачок, солим, перчим.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Контролируйте густоту соуса с помощью воды от макарон».

Отправляем к соусу макароны. Сверху посыпаем тертым сыром.

Приятного аппетита!

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр БельковичБельковичКулинарные рецептыРецептыСаша Белькович