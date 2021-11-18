Белькович рассказал, как правильно приготовить настоящий жульен с курицей

На четыре порции у Александра Бельковича ушел 361 рубль.

Ингредиенты:

куриная грудка, 1 филе — 150 г (55 р.),

шампиньоны — 6 шт. (34 р.),

лук репчатый — 1 шт. (2 р.),

сливки 33% — 250 мл (115 р.),

сыр твердый — 100 г (86 р.),

сулугуни — 50 г (31 р.),

петрушка — 10 г (5 р.),

подсолнечное масло — 20 мл (2 р.),

булочка мини — 1 шт. (31 р.),

соль,

перец.

Вам потребуется 4 кокотницы для выпекания диаметром 9 см.

Итого: 4 порции = 361 р., 1 порция = 90 р.

Приготовление:

Чистим лук и режем полукольцами.

Шампиньоны и куриную грудку – тонкой соломкой.

На разогретую сковороду наливаем 20 мл растительного масла и обжариваем лук. Добавляем курицу, доводим до готовности. Солим. Перчим.

Вливаем сливки, доводим до кипения и снимаем с огня.

Сулугуни (50 г) трем на крупной терке, а твердый сыр (100 г) — на мелкой терке. Отправляем сыр к курице в сливках и перемешиваем.

Совет от шефа: «Если жульен слишком густой, можно добавить еще немного сливок».

Листики петрушки мелко нарезаем и отправляем в жульен, перемешиваем.

Перекладываем жульен в 4 кокотницы в равном соотношении и каждую посыпаем сверху оставшимся тертым твердым сыром (50 г).

Отправляем формочки в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 8 минут, лучше с режимом верхнего гриля.

Жульен подавать в кокотницах, рядом положить гренки.

Приятного аппетита!

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