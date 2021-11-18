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Белькович рассказал, как правильно приготовить настоящий жульен с курицей

На четыре порции у Александра Бельковича ушел 361 рубль.

Белькович рассказал, как правильно приготовить настоящий жульен с курицей
Жульен с курицей и грибами. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • куриная грудка, 1 филе — 150 г (55 р.),
  • шампиньоны — 6 шт. (34 р.),
  • лук репчатый — 1 шт. (2 р.),
  • сливки 33% — 250 мл (115 р.),
  • сыр твердый — 100 г (86 р.),  
  • сулугуни — 50 г (31 р.),
  • петрушка — 10 г (5 р.),  
  • подсолнечное масло — 20 мл (2 р.),
  • булочка мини — 1 шт. (31 р.),
  • соль,
  • перец.

Вам потребуется 4 кокотницы для выпекания диаметром 9 см.

Итого: 4 порции = 361 р., 1 порция = 90 р.

Приготовление:

Чистим лук и режем полукольцами.

Шампиньоны и куриную грудку – тонкой соломкой.

Фото: СТС

На разогретую сковороду наливаем 20 мл растительного масла и обжариваем лук. Добавляем курицу, доводим до готовности. Солим. Перчим.

Вливаем сливки, доводим до кипения и снимаем с огня.

Фото: СТС

Сулугуни (50 г) трем на крупной терке, а твердый сыр (100 г) — на мелкой терке. Отправляем сыр к курице в сливках и перемешиваем.

Совет от шефа: «Если жульен слишком густой, можно добавить еще немного сливок».

Фото: СТС

Листики петрушки мелко нарезаем и отправляем в жульен, перемешиваем.

Перекладываем жульен в 4 кокотницы в равном соотношении и каждую посыпаем сверху оставшимся тертым твердым сыром (50 г).

Фото: СТС

Отправляем формочки в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 8 минут, лучше с режимом верхнего гриля.

Фото: СТС

Жульен подавать в кокотницах, рядом положить гренки.

Приятного аппетита!

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