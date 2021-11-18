Белькович рассказал, как правильно приготовить настоящий жульен с курицей

Ингредиенты:
- куриная грудка, 1 филе — 150 г (55 р.),
- шампиньоны — 6 шт. (34 р.),
- лук репчатый — 1 шт. (2 р.),
- сливки 33% — 250 мл (115 р.),
- сыр твердый — 100 г (86 р.),
- сулугуни — 50 г (31 р.),
- петрушка — 10 г (5 р.),
- подсолнечное масло — 20 мл (2 р.),
- булочка мини — 1 шт. (31 р.),
- соль,
- перец.
Вам потребуется 4 кокотницы для выпекания диаметром 9 см.
Итого: 4 порции = 361 р., 1 порция = 90 р.
Приготовление:
Чистим лук и режем полукольцами.
Шампиньоны и куриную грудку – тонкой соломкой.
На разогретую сковороду наливаем 20 мл растительного масла и обжариваем лук. Добавляем курицу, доводим до готовности. Солим. Перчим.
Вливаем сливки, доводим до кипения и снимаем с огня.
Сулугуни (50 г) трем на крупной терке, а твердый сыр (100 г) — на мелкой терке. Отправляем сыр к курице в сливках и перемешиваем.
Совет от шефа: «Если жульен слишком густой, можно добавить еще немного сливок».
Листики петрушки мелко нарезаем и отправляем в жульен, перемешиваем.
Перекладываем жульен в 4 кокотницы в равном соотношении и каждую посыпаем сверху оставшимся тертым твердым сыром (50 г).
Отправляем формочки в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 8 минут, лучше с режимом верхнего гриля.
Жульен подавать в кокотницах, рядом положить гренки.
Приятного аппетита!
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