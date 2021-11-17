«Королевский суп чихиртма»: как варят его грузины из курочки с большим количеством лука, рассказал Емельяненко

В блюде много ароматной зелени.

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» раскрыл рецепт нового супа. На сей раз телеповар взялся за грузинскую кухню.

«Королевский суп чихиртма!» — презентовал Емельяненко свой рецепт.

Ингредиенты: курица – 0,5 шт., вода фильтрованная, чеснок — 1 зубчик, лук крупный — 2 шт., яйцо — 1 шт., лавровый лист — 1 шт., зеленый лук — несколько перышек, шафран — 9 ниточек, зелень — 1 пучок, соль — по вкусу, мука — 3 ст. ложки, черемша — небольшой пучок, лимон – 0,5 шт.

Половину курицы обжечь с наружной стороны газовой горелкой и отправить в кастрюлю. Бросить один зубчик чеснока, лавровый лист, несколько перышек зеленого лука и налить фильтрованную воду так, чтобы она покрывала полностью мясо.

Кастрюлю поставить на огонь, посолить и варить на среднем огне примерно 40 минут. Сваренную курицу охладить, отделить мясо от костей. Мясо вернуть в бульон, кости выбросить.

На разогретой сковороде в масле обжарить мелко порезанные две крупные луковицы. Как только лук подрумянится, отправить в сковороду 3 столовые ложки муки и тщательно все перемешать.

Налить в сковородку чашку теплого куриного бульона, постоянно помешивая тушить лук с мукой пару минут. Выдавить в сковороду половинку лимона, добавить по вкусу черного перца и отправить все в кастрюлю с кипящим бульоном.

Чихиртму тщательно перемешать, чтобы не было комочков. В кастрюлю тонкой струйкой влить одно взбитое венчиком яйцо и добавить мелко порезанную черемшу. Готовый суп посыпать зеленью.

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