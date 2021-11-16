Очень сочный рулет из говядины: как запекает его в прослойке из бекона, грибов и теста Емельяненко

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» его автор Василий Емельяненко поделился аппетитным рецептом рулета из говядины.

Ингредиенты: говяжья вырезка, шампиньоны — 8 шт., бекон, лук – 0,5 шт., тесто бездрожжевое — 1 лист, чеснок — 1 зубчик, яйцо — 1 шт., масло растительное, сливочное масло, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Говяжью вырезку обвязать шпагатом и обжарить со всех сторон на сковороде, добавив немного растительного масла. Посолить, как подрумянится — поперчить.

В куттер отправить нарезанные грибы, половинку луковицы, зубчик чеснока и все измельчить. Массу обжарить на сливочном масле, посолить и поперчить по вкусу.

Расстелить пищевую пленку, выложить на нее слайсы бекона таким образом, чтобы ими можно было чуть позже обернуть вырезку. На бекон тонким слоем равномерно выложить грибную массу.

Обжаренную вырезку освободить от шпагата и протереть бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги. Говядину выложить на бекон и завернуть в рулет. Бекон по краям рулета завернуть вовнутрь и все плотно завернуть в пищевую пленку.

Рулет отправить на некоторое время в холодильник. Пока мясо охлаждается, на столе раскатать лист бездрожжевого теста. Переложить на пергамент. Достать из холодильника вырезку, ножницами срезать пищевую пленку.

Рулет протереть бумажным полотенцем, выложить на раскатанный лист теста. Вырезку завернуть в тесто и смазать льезоном (взбитым яйцом с добавлением небольшого количества воды или молока). Лишнее тесто отрезать и сделать сверху рулета неглубокие насечки.

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку с включенной конвекцией примерно на 30 минут.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.