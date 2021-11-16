Тот самый вкус: как «правильно» сделать пирожное «Картошка» со сгущенкой, рассказал Белькович

Саша Белькович в личном блоге рассказал, как «правильно» приготовить пирожное «Картошка» с тем самым вкусом из детства. Есть в нем и новый ингредиент – кокосовая стружка.

Ингредиенты: орехи (можно любые) — 50 г, печенье — 200 г, сливочное масло – 75 г, кокосовая стружка — 20 г, сгущенное молоко – 75 г, вареная сгущенка – 60 г.

Измельчить орехи вместе с печеньем, влить растопленное сливочное масло и перемешать. Добавить сгущенку и кокосовую стружку.

Дать постоять 10-15 минут, потом сформировать комочки, расплющить и туда положить вареную сгущенку. Сформировать пирожное аккуратно. Можно сразу подать к столу или 2-3 дня хранить в холодильнике.

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