«Кому лень готовить»: как делает быструю свинину с фунчозой в азиатском стиле Емельяненко

«Знаете, за что я люблю азиатскую кухню? За скорость! И фунчоза — это гениальная вещь для тех, кому лень готовить», — сказал Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Телеповар поделился аппетитным рецептом в азиатском стиле быстрой жареной свинины с имбирем и фунчозой.

Ингредиенты: фунчоза — 1 пачка, соль — 2-3 щепотки, рисовый уксус — 1,5 ст. ложки, сахар — несколько щепоток, вода, лук — 0,5 шт., имбирь — 20-30 г, огурец — 1 шт., свиная шея — 250-300 г, масло растительное — 30 мл, чили паста — по вкусу, соевый соус — 4 ч. ложки, крахмал — 1 ст. ложка, кунжут — несколько щепоток.

В кастрюлю выложить две вязанки фунчозы, добавить несколько щепоток соли и сахара, одну столовую ложку рисового уксуса, залить фунчозу кипятком и перемешать. Оставить на 8 минут.

Нашинковать крупными кубиками лук и огурец, мелкими кубиками — имбирь. Свиную шею нарезать мелкими кубиками, чтобы быстрее приготовилась.

В разогретую сковороду с растительным маслом отправить свинину вместе с луком. Некоторое время не трогать, чтобы мясо покрылось корочкой. Отправить в сковороду имбирь и перемешать.

Добавить по вкусу чили пасту. Насыпать в сковороду чайную ложку сахара, налить две чайных ложки рисового уксуса и четыре — соевого соуса. Одну столовую ложку крахмала развести с водой и влить в сковороду. Все тщательно перемешать. Главное, чтобы крахмал прилип к каждому кусочку свинины. Как только получилась глянцевая красивая свинина, снять сковороду с огня.

В сковороду добавить немного листьев салата, порезанный огурец и перемешать. Дно тарелки застелить листьями салата, на половину тарелки выложить процеженную от воды фунчозу, на вторую — сочную свинину. Все посыпать небольшим количеством кунжута. Блюдо готово.

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