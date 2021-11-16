Наташа Королева рассказала, как готовит зимой согревающий вишневый грог

С наступлением холодов певица Наташа Королева поделилась со своими поклонниками полезным рецептом. Она рассказала, как приготовить согревающий вишневый грог, причем алкоголя в этом напитке нет.

По рецепту от звезды, нужно нарезать имбирь дольками, залить его кипятком и дать настояться. Затем в сотейник выливаем стакан вишневого сока и стакан крепкого чая, после чего отправляем на огонь. Цедру апельсина очищаем от белой мякоти и режем полосками. Добавляем ее в кипящую смесь и туда же — гвоздику, имбирный настой (но без имбиря) и корицу. Все перемешиваем.

«Даем покипеть на медленном огне пять минут, добавляем апельсиновый сок и даем закипеть!» — описала последние штрихи Королева.

Напомним, что изначально в рецепте грога были ром, вода и лимонный сок. Напиток использовался моряками для профилактики цинги.

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