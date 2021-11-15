«Правильная» курочка в духовке: как запечь ее вкусно, ароматно и нежирно, рассказал Емельяненко

К птице Василий Емельяненко предложил также приготовить интересный соус.

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом запеченной курочки в духовке с соусом. В ней не используются жирные продукты, только минимум растительного масла.

больше по теме С металлическими пуговицами: Рогов показал модный в этом сезоне жакет в стиле милитари Особенно он хорошо будет смотреться на брюнетках.

Василий Емельяненко рекомендовал свое блюдо тем, кто придерживается принципов правильного питания.

Ингредиенты: тушка курицы — 1 шт., лимон — небольшой кусочек, чеснок — 3 зубчика, лавровый лист — 1 шт., розмарин — несколько веточек, масло растительное, соевый соус, копченая паприка, миндально-фундучное масло, соль, перец.

Курицу опалить газовой горелкой, разрезать вдоль на две половины. Посолить, поперчить.

Три зубчика чеснока мелко нарезать, с помощью ножа придавить так, чтобы получилась чесночная паста. Натереть ею курицу со всех сторон и полить небольшим количеством растительного масла.

Выложить на противень внутренней стороной вниз, под каждую половинку курицы подсунуть веточку розмарина. Сверху посыпать розмарином и поставить в духовку запекаться на 25 минут при температуре 190 градусов.

Приготовить соус к курице. В пиалу выдавить сок из небольшого кусочка лимона, налить немного соевого соуса, миндально-фундучного масла, сок из курицы (который остался на противне), добавить немного копченой паприки и все тщательно перемешать. Курицу полить соком от нее и соусом. Подать к столу.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.