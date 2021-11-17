Секрет приготовления картофельно-сырного печения от Бельковича

На 10 порций у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 188 рублей.

Ингредиенты:

картофель — 200 г (7 р.),

сливочное масло — 100 г (68 р.),

мука пшеничная — 200 г (8 р.),

яйцо — 2 шт. (18 р.),

российский сыр — 30 г (24 р.),

твердый сыр — 50 г (43 р.),

сливки 10% — 30 мл (5 р.),

сахар — 40 г (2 р.),

разрыхлитель — 10 г (10 р.),

петрушка — 2 веточки (3 р.),

соль.

Итого: 10 печений = 188 р., 1 печенье = 19 р.

Приготовление:

Картофель чистим, режем на средние кубики и варим до готовности.

Воду от картошки сливаем в большую плоскую форму и отправляем в холодильник до полного застывания.

Сливочное масло нарезаем кубиками и отправляем в морозилку на 20 минут.

Российский сыр режем кубиком, а твердый сыр трем на мелкой терке.

Половину остывшего картофеля перетираем в пюре, а вторую часть оставляем кубиком.

Замороженное масло перекладываем в куттер.

Муку смешиваем с разрыхлителем и перекладываем к маслу в куттер, перебиваем до однородной консистенции.

Совет от шефа: «Тесто лучше замешивать тестомешалкой, так как от тепла рук масло начнет таять».

Перекладываем в тестозамес замороженное масло с мукой, разбиваем 2 яйца, картофельное пюре, сливки, сахар, сыр кубиком, половину тертого сыра и мелко нарубленные листики петрушки. Замешиваем тесто.

Совет от шефа: «Все ингредиенты должны быть холодные, чтобы не растаяло сливочное масло».

Из теста скатываем шарики и формируем печенье.

Перекладываем печенье на противень, выстеленный пергаментной бумагой, посыпаем сверху оставшимся твердым сыром и небольшим количеством нарубленной петрушки.

Отправляем противень в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут.

Приятного аппетита!

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