Мясная гора из говядины с эффектом русской печи: как приготовить ароматную мужскую еду по Емельяненко

Тушеная мякоть по этому рецепту выходит очень мягкой и нежной.

Известный телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать классное мужское блюдо с эффектом русской печи.

Ингредиенты: голяшка без кости — 1 шт. (примерно 2,2 кг), лук — 4 шт., вино красное — 250 мл, чеснок — 1 зубчик, зира — 4 щепотки, розмарин — 2 щепотки, тимьян — 2 ч. ложки, чили перец — 4 щепотки, лавровый лист — 2 шт., мука, растительное масло, перец, соль.

Мясо нарезать крупными кусками, посыпать небольшим количеством муки (примерно 2 столовые ложки). Перемешать. На сковороде с растительным маслом обжарить до появления корочки.

Половину переложить в кастрюлю, на дно которой брошен лавровый лист. Добавить несколько размятых в руке щепоток зиры, щепотку розмарина, чайную ложку тимьяна, крупную соль и для пикантности несколько щепоток чили перца.

Далее — остатки мяса, присыпать так же специями. Разбросать нарезанный крупными колечками зубчик чеснока.

Лук нарезать крупными полукольцами, обжарить слегка на небольшом количестве растительного масла. Налить 250 миллилитров красного вина. Добавить в лук черный молотый перец и соль. Большая часть вина должна выпариться. Выложить лук в кастрюлю.

Поставить на конфорку. Как только услышали шкварчание, накрыть кастрюлю фольгой и отправить ее в разогретую до 190-200 градусов духовку примерно на три часа.

Если есть таймер, то можно поставить кастрюлю в духовку на ночь. Получится эффект русской печи.

«Нежнейшее мясо в собственном соку подойдет к любому гарниру», — сказал Емельяненко.

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