«Немножко яблочного печенья»: Наталия Антонова приготовила особенную шарлотку

Исполнительница главной роли в сериале «Дыши со мной» опубликовала новый рецепт.

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Наталии Антоновой появилась запись, в которой знаменитость рассказала о приготовлении яблочного десерта.

Антонова испекла печенье с яблоками. При этом Наталия назвала печенье шарлоткой. Для сладкого блюда актрисе понадобились 350 граммов муки, два яйца, 100 граммов сахара, 100 граммов сливочного масла, 400 граммов яблок, 10 граммов разрыхлителя.

«Немножко яблочного печенья «Шарлотка» в воскресный день для друзей», – отметила Антонова.

Наталия посоветовала яйца взбить с сахаром при помощи миксера. Далее стоит добавить размягченное сливочное масло. И снова взбить миксером до однородного состояния.

Затем актриса добавила разрыхлитель к муке и просеяла их через сито. Потом Антонова частями добавила муку в миску.

Наталия очистила яблоки от кожуры и семян, нарезала небольшими кусочками и добавила к тесту. А затем хорошенько перемешала.

Актриса выстелила бумагу для выпечки на противень. И далее Антонова выложила тесто столовой ложкой небольшими «кучками». Выпекать печенье Наталия рекомендовала в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.

Напомним, ранее Наталия Антонова приготовила творожную плетенку.

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