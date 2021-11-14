В тесто добавить сливочное масло и поставить в холод: как сделать вкусные пельмени, научил Емельяненко

Известный кулинар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать пельмени, чтобы они получились по-настоящему аппетитными.

Ингредиенты: свино-говяжий фарш — 400 г, лук — 1 шт., мука — 350 г, яйцо — 1 шт., вода — 175 мл, сливочное масло — 35 г (для теста) + 20 г (для жарки), петрушка – пучок, чили перец – половина, соевый соус — 1 ст. ложка, лавровый лист — 1 шт., уксус, соль, перец.

Муку залить водой, вбить яйцо и прилично посолить. Перемешать и добавить растопленное сливочное масло (35 граммов). Благодаря сливочному маслу тесто становится нежнее и вкуснее. Но много масла добавлять не нужно, иначе тесто будет сильно жирным. Если тесто прилипает к рукам, припылить его мукой.

«Сильно крутое тесто замешивать нельзя, нужно всего лишь сделать так, чтобы тесто было очень мягким и эластичным», — посоветовал Емельяненко.

Вымесив тесто, слегка обвалять его в муке и переложить в пакет. Отправить в холодильник на 30 минут.

Для начинки взять 400 граммов свино-говяжьего фарша и добавить в него пассированные на сливочном масле нарубленную луковицу и стебли петрушки. Туда же отправить порубленные листья петрушки и половину нарезанного мелким кубиком чили перца.

Налить столовую ложку соевого соуса, посолить и поперчить. Хорошенько размешать. Отправить фарш в холодильник примерно на 20 минут.

Тесто достать из холодильника. Оно должно стать более эластичным.

Посыпать мукой рабочую поверхность и равномерно раскатать тесто. Вырезать кружочки.

Вылепить пельмени. Варить пельмени с лавровым листочком и грибами (если есть). Посолить, поперчить, добавить в воду чуть растительного масла.

В готовые пельмени положить кусочек сливочного масла и сбрызнуть уксусом.

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