Как шашлык, только дома: как Лазерсон готовит быстрые свиные стейки на решетке в духовке

Известный телеповар со своей подругой Галей приготовил в эфире YouTube-шоу «Зона Лазерсона» свиные стейки на решетке в духовке. Они делаются быстро, но на вкус очень аппетитные и ароматные.

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Ингредиенты: свиная шея, гранатовый соус, соль, перец, растительное масло. Для подачи: маринованный лук (красный лук, уксус, соль, сахар), овощи, зелень, лаваш.

Нарезать мясо стейками в 2 – 2,5 см, смешать перец, чеснок и соль, натереть составом свинину. Залить гранатовым соусом, распределить равномерно. Оставить мариновать на 15-20 минут. Если есть время, то на пару часов.

Максимально разогреть духовку, расположить по решетке мясо, а снизу поставить противень с водой. Так будет чище в печи, а мясо станет сочнее.

На 270 градусах выпекать 25 минут, на 250 – 30 минут. Подавать к столу с маринованным луком в уксусе, соли, сахаре. Смешать с зеленью. Лаваш тоже будет уместен.

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