«Смазать взбитым желтком»: Наталия Антонова поделилась рецептом творожной плетенки

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Дыши со мной» Наталии Антоновой появился рецепт сладкого пирога с творогом.

Антонова взяла 250 миллилитров теплого молока, 350 граммов муки, столовую ложку сахара, половину чайной ложки соли, чайную ложку сухих дрожжей, две столовых ложек растительного масла.

Актриса отметила, что надо дать тесту подойти в течение часа. А затем необходимо раскатать круг, выложить на середину теста начинку, а именно творог с яйцом и сахаром. Стоит взять примерно 300 граммов творога.

«Разрезать солнышком по кругу тесто широкими полосками и перекрестно создать плетенку», – подчеркнула Антонова.



«Смазать взбитым желтком, выпекать при температуре 180 градусов 35 минут. Приятного аппетита!», – пожелала Наталия Антонова.

Поклонники знаменитости остались в восторге от рецепта и поблагодарили заднего актрису:

«Круто, обязательно завтра попробую, очень люблю творог», «Спасибо за нескончаемое море рецептов».

Напомним, ранее Наталия Антонова поделилась рецептом пирога с повидлом. Артистка отметила, что вместо повидла можно использовать любую другую сладкую глазурь.

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