«Подаем к чаю»: Наталия Антонова поделилась рецептом пирога с повидлом

В одной из последних публикаций личного микроблога актрисы Наталии Антоновой появилась запись, в которой знаменитость разместила рецепт сладкого пирога с глазурью. Наталия использовала для этого повидло.

Антонова подчеркнула, что в этом рецепте фантазия играет большую роль. Сам пирог готовится просто. И для него не нужны экзотические ингредиенты. Однако каждый может разнообразить глазурь для пирога.

Наталия использовала 250 миллиметров теплого молока, 350 граммов муки, половину чайной ложки соли и столовую ложку сахара. Затем Антонова взяла две столовых ложки растительного масла, 30 граммов сливочного масла, чайную ложку сухих дрожжей, 300 граммов джема, 60 граммов сметаны, чайную ложку сахарной пудры.

Антонова в глубокую миску вылила теплое молоко, высыпала сахар, соль, сухие дрожжи, перемешала венчиком до однородной массы. В полученную массу актриса влила растительное масло, муку и перемешала. Готовое тесто Наталия накрыла пищевой пленкой и оставила на час.

Потом актриса разделила тесто на две равные части, из каждой части сделала жгут и разделила на маленькие кусочки.

«Каждый кусочек раскатываем в небольшую лепешку, в центр выкладываем джем, собираем края и формируем шарик. Каждый шарик обмакиваем в растопленном сливочном масле и перекладываем в форму с бортиками», – отметила Антона.

Актриса накрыла пирог пищевой пленкой и оставила подходить на 10-15 минут.

«Отправляем пирог в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 30-35 минут. Готовому пирогу даем остыть в форму и подготовим помадку. В сметану всыпаем сахарную пудру, хорошо перемешиваем», – добавила актриса.

«Верх пирога можно смазать подготовленной помадкой или сделайте, как я, перевернув пирог и смазав сметанной помадкой. Ломаем пирог на кусочки и подаем к чаю, приятного аппетита!», – резюмировала Антонова.

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