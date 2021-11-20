Австралийские мини-пироги с мясом и другие вкусности на скорую руку

Пирог с грушами и маскарпоне

Итальянский десерт для семейного обеда.

НАДО (на 6 — 8 порций): Тесто: 250 г муки · 125 г сливочного масла · 1 желток · 1 ст. ложка сметаны · 1 ч. ложка лимонной цедры · щепотка соли. Крем: 250 г маскарпоне · 100 г сахара · 2 яйца · 2 капли ванильного экстракта · 2 ст. ложки муки · 3 груши · сок половинки лимона · 50 г рубленого жареного фундука · 2 ст. ложки абрикосового джема · 1 ч. ложка фруктового ликера.

ГОТОВИМ:

Тесто: желток растираем с сахаром, добавляем натертое масло, сметану, муку, растираем пальцами в крошку и замешиваем тесто. При необходимости добавляем 1 ст. ложку холодной воды. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на полчаса. Раскатываем тесто по размеру формы (примерно 26 — 28 см) с учетом бортиков. Выкладываем в форму, накалываем вилкой, застилаем кулинарным пергаментом, засыпаем сухой фасолью и подпекаем 15 минут при 180 °С, даем остыть. Маскарпоне взбиваем с сахаром, яйцом, ванильным экстрактом и мукой. Груши чистим, удаляем семена, смазываем лимонным соком срезы. Крем выкладываем в песочную основу. Сверху выкладываем груши срезом вниз, посыпаем дробленым фундуком. Выпекаем 45 минут при 170 °С. Делаем глазурь для груш: абрикосовый джем и ликер смешиваем с 4 ст. ложками воды и кипятим 3 — 4 минуты, пока джем не растает. Процеживаем и смазываем груши.

Австралийские мини-пироги с мясом

Излюбленная закуска футбольных фанатов Зеленого континента.

НАДО (на 8 порций): 1 кг говяжьего фарша · 800 г готового слоеного теста · 3 ст. ложки муки · 1 луковица · 100 мл бульона · 50 г кетчупа · 2 ч. ложки вустерского соуса ·1/2 ч. ложки орегано · щепотка мускатного ореха · соль · перец · 3 ст. ложки растительного масла · небольшие круглые керамические формы (примерно 12 см).

ГОТОВИМ:

Мелко режем лук, обжариваем до полупрозрачности, добавляем фарш, жарим 5 минут. Добавляем бульон, кетчуп, вустерский соус, орегано и мускатный орех. Смешиваем муку и 25 мл воды, добавляем в фарш и снимаем с огня. Распределяем тесто по смазанным маслом формам, заполняем фаршем. Закрываем сверху тестом и скрепляем края. Выпекаем 15 минут при 220 °С, затем снижаем температуру до 180 °С и выпекаем еще 25 минут.

Яблочный пирог на сковороде

Наслаждайтесь выпечкой, даже если у вас нет духовки.

НАДО (на 6 порций): 3 яблока · 150 г + 2 ст. ложки сахара · 80 г сливочного масла · 50 г грецких орехов · щепотка ванилина · 300 г муки · 200 мл кефира · 2 яйца · 1 ч. ложка соды или разрыхлителя.

ГОТОВИМ:

Разогреваем сковороду, смазываем ее растительным маслом, высыпаем 2 ст. ложки сахара, выкладываем нарезанные на дольки яблоки, прогреваем до карамелизации сахара. Взбиваем яйца с сахаром, добавляем ванилин, кефир, муку, соду, растопленное масло, измельченные орехи.

Заливаем тестом яблоки. Готовим под крышкой 30 — 40 минут на тихом огне.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.