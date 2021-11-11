«Очень нежный и вкусный»: Марина Юдашкина испекла заливной пирог с капустой

Жена модельера Валентина Юдашкина — Марина Юдашкина — разместила на личной странице в Instagram рецепт заливного пирога с капустой.

Юдашкина потушила капусту (600 граммов) с луком в течение 20 минут. И параллельно занялась тестом.

Для теста знаменитость взяла стакан муки, семь с половиной ложек сметаны, две столовых ложки майонеза, два яйца, пять столовых ложек сливочного масла, три чайных ложки сахара, щепотку соли.

«Продолжаем рубрику «Рецепты»: заливной пирог с капустой, очень нежный и вкусный!» — подчеркнула Юдашкина.

После того, как капуста потушилась, в нее добавили два сваренных вкрутую яйца и зелень. Далее Марина смазала форму маслом, половину теста вылила в форму.

Затем положили капусту в форму и сверху полили оставшимся тестом, а потом выпекали в духовке при 180 градусах 40 минут.

«Приятного аппетита! Также можно прокрутить картошку в лапшу и обжарить во фритюре, присыпать крупной солью, по вкусу получается, как чипсы!» — добавила Юдашкина.

Напомним, ранее Марина Юдашкина поделилась рецептом мясного пирога с рисом. Секретным ингредиентом блюда жены Валентина Юдашкина стали соленые помидоры.

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