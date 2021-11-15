Идея для новогоднего стола: венский шницель по фирменному рецепту Бельковича

Ингредиенты:
- Куриная грудка 1 шт. 250 г (73 р.)
- Мука пшеничная 50 г (2 р.)
- Яйца 2 шт. (18 р.)
- Сухари панировочные 50 г (9 р.)
- Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)
- Соль
- Перец
- Черри, дольки лимона и веточки тимьяна для подачи
Итого: 1 куриный венский шницель = 104 р.
Приготовление:
Куриную грудку надрезаем вдоль толстой части к тонкой, не прорезая до конца и разворачиваем. Накрываем пищевой пленкой и отбиваем молотком с двух сторон до тонкого пласта.
Затем филе солим и перчим с двух сторон.
Яйца разбиваем в отдельную миску, солим и взбиваем вилкой.
Перекладываем филе в миску с мукой и обваливаем с двух сторон.
Затем — в миску с яйцами и также мочим с двух сторон.
Обваливаем в панировочных сухарях и отправляем на сковороду.
Жарим на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон.
Перекладываем готовый шницель на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
Сервировка:
Подаем венский шницель на декоративной доске или тарелке, украшаем помидорами черри, дольками лимона и веточками тимьяна.
Приятного аппетита!
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