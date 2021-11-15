Идея для новогоднего стола: венский шницель по фирменному рецепту Бельковича

На одну порцию у Александра Бельковича ушло 104 рубля.

Ингредиенты:

Куриная грудка 1 шт. 250 г (73 р.)

Мука пшеничная 50 г (2 р.)

Яйца 2 шт. (18 р.)

Сухари панировочные 50 г (9 р.)

Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)

Соль

Перец

Черри, дольки лимона и веточки тимьяна для подачи

Итого: 1 куриный венский шницель = 104 р.

Приготовление:

Куриную грудку надрезаем вдоль толстой части к тонкой, не прорезая до конца и разворачиваем. Накрываем пищевой пленкой и отбиваем молотком с двух сторон до тонкого пласта.

Затем филе солим и перчим с двух сторон.

Яйца разбиваем в отдельную миску, солим и взбиваем вилкой.

Перекладываем филе в миску с мукой и обваливаем с двух сторон.

Затем — в миску с яйцами и также мочим с двух сторон.

Обваливаем в панировочных сухарях и отправляем на сковороду.

Жарим на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон.

Перекладываем готовый шницель на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Сервировка:

Подаем венский шницель на декоративной доске или тарелке, украшаем помидорами черри, дольками лимона и веточками тимьяна.

Приятного аппетита!

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