Фирменные рахмановские щи от Бельковича с яйцами всмятку

Ингредиенты:
- Зубатка 650 г (260 р.)
- Щука суповой набор (голова, плавники и брюшко) 500 г (179 р.)
- Шпинат свежий 250 г (87 р.)
- Лук — порей 200 г (44 р.)
- Лимон 1/2 шт. (6 р.)
- Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)
- Вода 3 л
- Соль
Для подачи:
- Яйца 6 штук (54 р.)
- Сметана 20 % 150 г (32 р.)
- Укроп пучок 20 г (12 р.)
- Перец
Итого: 12 порций = 676 р., 1 порция = 56 р.
Приготовление:
Наливаем в кастрюлю 3 литра вода, забрасываем суповой набор из щуки и ставим варить.
Берем филе зубатки. Кожу и кости отправляем к щуке, а мясо режем на мелкие кусочки и откладываем.
Варим рыбный бульон после закипания 15 минут, а потом процеживаем через сито, чтобы не осталось косточек от рыбы.
В сотейник с водой добавляем большое количество соли, доводим до кипения и отправляем яйца, варим 5 минут. Затем остужаем и чистим от скорлупы.
Совет от шефа: «Яйца нужно сварить так, чтобы белок был нежный, а желток жидкий.
У лука-порея отрезаем корешок и жесткие зеленые концы, нарезаем на тонкие кольца, заливаем водой и промываем от песка колечки лука. Обжариваем в кастрюле.
Обжаренный лук заливаем рыбным бульоном, солим, перчим.
Совет от шефа: «Сезонный щавель можно заменить шпинатом».
Шпинат промываем и отправляем в бульон, добавляем сок ½ лимона.
Как только суп закипит, отправляем кусочки зубатки, варим еще 3 минуты и снимаем с огня.
Сервировка:
Переливаем суп в порционные тарелки, украшаем половинками яиц, сметаной, перчим и посыпаем нарубленным укропом.
Приятного аппетита!
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