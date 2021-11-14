Фирменные рахмановские щи от Бельковича с яйцами всмятку

В этом блюде вы найдете что-то от ботвиньи, что-то — от щучины, что-то — от обычных зеленых весенних щей.

Ингредиенты:

Зубатка 650 г (260 р.)

Щука суповой набор (голова, плавники и брюшко) 500 г (179 р.)

Шпинат свежий 250 г (87 р.)

Лук — порей 200 г (44 р.)

Лимон 1/2 шт. (6 р.)

Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)

Вода 3 л

Соль

Для подачи:

Яйца 6 штук (54 р.)

Сметана 20 % 150 г (32 р.)

Укроп пучок 20 г (12 р.)

Перец

Итого: 12 порций = 676 р., 1 порция = 56 р.

Приготовление:

Наливаем в кастрюлю 3 литра вода, забрасываем суповой набор из щуки и ставим варить.

Берем филе зубатки. Кожу и кости отправляем к щуке, а мясо режем на мелкие кусочки и откладываем.

Варим рыбный бульон после закипания 15 минут, а потом процеживаем через сито, чтобы не осталось косточек от рыбы.

В сотейник с водой добавляем большое количество соли, доводим до кипения и отправляем яйца, варим 5 минут. Затем остужаем и чистим от скорлупы.

Совет от шефа: «Яйца нужно сварить так, чтобы белок был нежный, а желток жидкий.

У лука-порея отрезаем корешок и жесткие зеленые концы, нарезаем на тонкие кольца, заливаем водой и промываем от песка колечки лука. Обжариваем в кастрюле.

Обжаренный лук заливаем рыбным бульоном, солим, перчим.

Совет от шефа: «Сезонный щавель можно заменить шпинатом».

Шпинат промываем и отправляем в бульон, добавляем сок ½ лимона.

Как только суп закипит, отправляем кусочки зубатки, варим еще 3 минуты и снимаем с огня.

Сервировка:

Переливаем суп в порционные тарелки, украшаем половинками яиц, сметаной, перчим и посыпаем нарубленным укропом.

Приятного аппетита!

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