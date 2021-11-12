За 6 минут: салат с медово-горчичной заправкой и курицей

На две порции у Александра Бельковчиа ушло 281 рубль.

Ингредиенты:

Куриная грудка 220 г (81 р.)

Мед жидкий 1 ч. ложка (5 р.)

Горчица зернистая 1 ч. ложка с горкой (2 р.)

Апельсин 1 шт. (13 р.)

Чили перец 1/3 шт. (4 р.)

Салатный микс (Айсберг, Радиччо и Кейл) 100 г (150 р.)

Сахар 1/2 ч. ложки (1 р.)

Соевый соус 1 ст. ложка (4 р.)

Оливковое масло 1,5 ст. ложки (13 р.)

Подсолнечное масло 1 ст. ложка (2 р.)

Зеленый лук 1 перышко (3 р.)

Украшение:

Кунжутные семечки белые 2 щепотки (1 р.)

Кунжутные семечки черные 2 щепотки (2 р.)

Итого: 2 большие порции салата = 281 р., 1 порция = 140 р.

Приготовление:

Курицу режем тонкими ломтиками и обжариваем на растительном масле.

Перец чили тоже мелко нарезаем и отправляем к курице.

Когда курочка подрумянится, добавляем ½ ч. ложки сахара и 1 ст. ложку соевого соуса, тщательно перемешиваем и убираем с плиты.

Заправка:

В миску отправляем горчицу (1 ч. ложку с горкой), 1 ч. ложку меда, 1,5 ст. ложки оливкового масла и выжимаем сок из одного апельсина. Перемешиваем венчиком и добавляем колечки зеленого лука.

Заправляем салатный микс заправкой и аккуратно перемешиваем руками.

Сервировка:

Перекладываем на порционные тарелки салатный микс в заправке, выкладываем на листья обжаренные кусочки филе и поливаем глазировкой от курицы.

Украшаем черным и белым кунжутом.

Приятного аппетита!

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