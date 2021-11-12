За 6 минут: салат с медово-горчичной заправкой и курицей

Ингредиенты:
- Куриная грудка 220 г (81 р.)
- Мед жидкий 1 ч. ложка (5 р.)
- Горчица зернистая 1 ч. ложка с горкой (2 р.)
- Апельсин 1 шт. (13 р.)
- Чили перец 1/3 шт. (4 р.)
- Салатный микс (Айсберг, Радиччо и Кейл) 100 г (150 р.)
- Сахар 1/2 ч. ложки (1 р.)
- Соевый соус 1 ст. ложка (4 р.)
- Оливковое масло 1,5 ст. ложки (13 р.)
- Подсолнечное масло 1 ст. ложка (2 р.)
- Зеленый лук 1 перышко (3 р.)
Украшение:
- Кунжутные семечки белые 2 щепотки (1 р.)
- Кунжутные семечки черные 2 щепотки (2 р.)
Итого: 2 большие порции салата = 281 р., 1 порция = 140 р.
Приготовление:
Курицу режем тонкими ломтиками и обжариваем на растительном масле.
Перец чили тоже мелко нарезаем и отправляем к курице.
Когда курочка подрумянится, добавляем ½ ч. ложки сахара и 1 ст. ложку соевого соуса, тщательно перемешиваем и убираем с плиты.
Заправка:
В миску отправляем горчицу (1 ч. ложку с горкой), 1 ч. ложку меда, 1,5 ст. ложки оливкового масла и выжимаем сок из одного апельсина. Перемешиваем венчиком и добавляем колечки зеленого лука.
Заправляем салатный микс заправкой и аккуратно перемешиваем руками.
Сервировка:
Перекладываем на порционные тарелки салатный микс в заправке, выкладываем на листья обжаренные кусочки филе и поливаем глазировкой от курицы.
Украшаем черным и белым кунжутом.
Приятного аппетита!
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