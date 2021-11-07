Аппетитный салат «Чафан» от Емельяненко: мясо и тертую картошку обжарить отдельно, рядом положить капусту

Закуска готовится из простых и проверенных ингредиентов.

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» его автор Василий Емельяненко поделился аппетитным рецептом сибирского салата «Чафан».

«Очень вкусный салат из моего детства», — сказал про него Василий Емельяненко.

Ингредиенты: говядина — 300-400 г, сырокопченый бекон — 4 полоски, картофель — 1 шт., морковь – половина, свекла – половина, лук – половина, квашеная капуста — 100 г, яйцо – белок, крахмал — 1-2 ст. ложки, чеснок – зубчик, острый перец — 1 шт., сметана — 1 ст. ложка, дижонская горчица — 0,5 ст. ложки, укроп, кинза, зеленый лук, уксус, растительное масло, соль, перец.

Жирную говядину (можно заменить свининой, но не курицей) нарезать против волокон тонкими пластинками, далее — тонкой соломкой, чтобы мясо хорошо прожарилось и было хрустящим. Мясную соломку переложить в миску, добавить измельченный зубчик чеснока и белок одного яйца. Посолить, поперчить, размешать.

Картофель нарезать очень тонкой соломкой. Обдать кипятком, чтобы смыть лишний крахмал. Положить на сито.

Половину луковицы нарезать тонкими перышками, залить кипятком буквально на несколько секунд. Ошпаренный лук откинуть на дуршлаг.

На средней терке натереть половину моркови. Сбрызнуть уксусом и посыпать солью с чили перцем. Перемешать.

Сырокопченые полоски бекона обжарить, положить на салфетку, чтобы стек весь лишний жир.

Мясо обвалять в крахмале, обжарить.

С обжаренного мяса слить жир, на нем пожарить картофель.

Свеклу отварить или запечь в духовке. Половину натереть на крупной терке.

В квашеную капусту налить немного растительного масла.

Картофельную соломку обжарить 30-40 секунд, слить с нее лишнее масло.

На большую тарелку по краям горками выложить морковь, нарезанный соломкой бекон, лук, картофель, свеклу, квашеную капусту и мелко нарезанную зелень (кинзу, зеленый лук и укроп) с чили перцем. В середину — говяжью соломку.

Для заправки столовую ложку густой сметаны смешать с половиной столовой ложки дижонской горчицы и небольшим количеством растительного масла. Эту заправку выложить на тарелку рядом с мясом. Посыпать салат черным перцем.

Разноцветный салат перемешивается на столе при гостях.

«Аппетитное, вкусное, нереально красивое яркое блюдо порадует своим видом и вкусом всех за вашим столом», — заверил Емельяненко.

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