«Рецепт легкий»: Марина Юдашкина приготовила пирог с рисом и фаршем

Дизайнер Марина Юдашкина рассказала, что во время локдауна решила поэкспериментировать на кухне. Результатом кулинарных открытий знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Жена Валентина Юдашкина приготовила пирог с фаршем. Для этого Марина отварила листья Савойской капусты и подготовила фарш. Затем знаменитость обжарила лук, болгарский перец, морковь, томат и зелень. Туда же добавила соль, перец по вкусу и яйцо.

«Мы не ищем легких путей, хотя рецепт легкий, пока на карантине», – отметила Юдашкина.

Далее Марина все перемешала и добавила отваренный рис. И снова перемешала. А листья капусты Юдашкина выложила по форме, сверху положила фарш и посыпала сыром.

«И так слой за слоем, последний лист смазываем оливковым маслом и ставим в духовку на 175 градусов на 40 мин, затем пирог переворачиваем и поливаем протертыми томатами. Приятного аппетита!», – пожелала Марина.

Напомним, ранее Марина Юдашкина высказалась после скандала с Дмитрием Дюжевым. Жена Валентина Юдашкина призналась, что с Дмитрием Дюжевым они по-прежнему дружат. Потому что на самом деле артист не оскорблял модельера.

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