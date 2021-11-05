«Делюсь любимым рецептом»: Дарья Повереннова приготовила суп из тыквы

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Дарьи Поверенновой появилась запись, в которой знаменитость поделилась рецептом первого блюда. Им стал тыквенный суп.

Повереннова взяла тыкву, репчатый лук и сливочное масло (можно заменить на гхи или оливковое). Также для украшения актриса взяла кедровые орешки.

«Вот так, по-простому, делюсь любимым рецептом тыквенного супчика!» – отметила Повереннова.

Дарья нарезала все ингредиенты. А затем растопила сливочное масло в кастрюле. Туда же добавила лук и тыкву. Овощи Повереннова нарезала кубиками и залила холодной водой.

Затем актриса пюрировала с помощью блендера тыкву и лук. В получившуюся массу добавила кедровые орешки. И полезный суп был готов.

«Иджойте! Как говорят у нас в Химках. Ничего, что я так с вами, по-домашнему? И да! Предлагайте свои варианты! Будем готовить вместе», – написала Дарья.

Напомним, ранее Дарья Повереннова показала новый способ приготовления яичницы. Артистка рассказала, как совместить привычный завтрак из взбитых яиц и кексы.

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