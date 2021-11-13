Хурма, говядина и лук: идея воскресного обеда из трех блюд

Чили кон карне

Огненное жаркое по-мексикански. С испанского название переводится просто: чили с мясом (а не мясо с чили, вы только подумайте!).

НАДО: (на 4 порции): 500 г говяжьего фарша · 1 луковица · 2 красных сладких перца · 1 перец чили · 300 мл говяжьего бульона · 400 г томатов в собственном соку · 400 г красной консервированной фасоли · 1 ч. ложка зиры (кумина) · 1 ч. ложка молотого чили · 1 ч. ложка паприки · 1/2 ч. ложки сушеного майорана · 2 зубчика чеснока · соль · перец · масло для жарки · пучок петрушки или кинзы · полбанки кукурузы.

ГОТОВИМ:

Перец и лук нарезаем кубиками, чеснок измельчаем. В сотейнике обжариваем на масле лук до мягкости. Добавляем сладкий перец, нарезанный чили, чеснок, молотый чили, паприку и кумин, перемешиваем, жарим пару минут. Добавляем фарш. Разбиваем комочки, жарим до коричневого цвета. Добавляем бульон, томаты, майоран, соль и перец по вкусу. Доводим до кипения, убавляем огонь и варим 20 минут. Добавляем промытую фасоль и кукурузу, томим еще 10 минут и подаем, посыпав зеленью.

Салат с хурмой, руколой и фетой

НАДО (на 3 порции): 1 большая хурма · 100 г руколы · 100 г феты · 2 огурчика · 1 ст. ложка дижонской горчицы · 1 ч. ложка меда · 30 мл оливкового масла · соль и перец по вкусу.

ГОТОВИМ:

Руколу моем и сушим бумажным полотенцем. Хурму моем, чистим от кожуры, удаляем косточки, нарезаем кубиками или ломтиками. Фету режем ломтиками. Огурцы нарезаем половинками кружочков. Горчицу, мед и оливковое масло смешиваем, солим, перчим. В салатник кладем все ингредиенты, кроме сыра, перемешиваем. Выкладываем сверху сыр, поливаем заправкой.

Луковый киш

Французский пирог с самым простым овощем в качестве начинки.

НАДО (на 6 порций): Основа: 50 г сливочного масла · 1 яйцо · 3 ст. ложки воды · 200 г муки (можно взять 100 г обычной и 100 г цельнозерновой) · 1/2 ч. ложки соли. Начинка: 6 луковиц среднего размера · 400 г сметаны 20% · 2 яйца · 100 г сыра · масло для жарки · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Сливочное масло режем на кусочки и перемешиваем с яйцом. Добавляем воду, муку, соль. Замешиваем тесто. Убираем в холодильник на полчаса. Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем до светло-золотистого цвета. Солим, перчим. Делаем заливку: соединяем яйца и сметану, взбиваем венчиком. Тесто раскатываем по диаметру формы плюс бортики (26 — 27 см). Выкладываем лук. Заливаем заливкой, посыпаем тертым сыром. Выпекаем 30 — 40 минут при температуре 180 °С. Даем немного остыть и подаем.

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