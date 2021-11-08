Фирменная слоеная лепешка с луком на сковороде от Бельковича

Ингредиенты:

Мука пшеничная 530 г (21 р.)

Лук репчатый 2 шт. (5 р.)

Сливочное масло 60 г (41 р.)

Подсолнечное масло 40 мл (4 р.)

Вода 250 г

Соль

Перец

Итого: 2 большие лепешки = 71 р., 1 лепешка = 35 р.

Приготовление:

В большую миску насыпаем муку (500 г), вливаем воду (250 мл), добавляем пару щепоток соли и 20 мл растительного масла и замешиваем руками. Вымешиваем тесто и даем настояться 15 минут.

Совет от шефа: «Если тесто густое, добавьте еще немного воды».

Лук режем полукольцами, солим в миске, перемешиваем и даем настояться 10 минут.

На стол насыпаем 30 г муки на подпыл, перекладываем тесто на стол и разрезаем на 2 части. Раскатываем скалкой каждый кусочек теста в тонкий, почти прозрачный пласт. Смазываем обильно каждый пласт сливочным маслом (по 30 г) и выкладываем лук на лепешки равномерным тонким слоем. Перчим.

Пласт с луком сворачиваем в тугой рулет, а затем в улитку, убрав край теста вниз и прессуем руками в тонкую лепешку. То же самое делаем со второй лепешкой.

На сковороду наливаем 20 мл растительного масла и обжариваем лепешки на минимальном нагреве в течение 6-7 минут. Подпекаем немного с одной стороны и переворачиваем.

Приятного аппетита!

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