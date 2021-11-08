Фирменная слоеная лепешка с луком на сковороде от Бельковича

Ингредиенты:
- Мука пшеничная 530 г (21 р.)
- Лук репчатый 2 шт. (5 р.)
- Сливочное масло 60 г (41 р.)
- Подсолнечное масло 40 мл (4 р.)
- Вода 250 г
- Соль
- Перец
Итого: 2 большие лепешки = 71 р., 1 лепешка = 35 р.
Приготовление:
В большую миску насыпаем муку (500 г), вливаем воду (250 мл), добавляем пару щепоток соли и 20 мл растительного масла и замешиваем руками. Вымешиваем тесто и даем настояться 15 минут.
Совет от шефа: «Если тесто густое, добавьте еще немного воды».
Лук режем полукольцами, солим в миске, перемешиваем и даем настояться 10 минут.
На стол насыпаем 30 г муки на подпыл, перекладываем тесто на стол и разрезаем на 2 части. Раскатываем скалкой каждый кусочек теста в тонкий, почти прозрачный пласт. Смазываем обильно каждый пласт сливочным маслом (по 30 г) и выкладываем лук на лепешки равномерным тонким слоем. Перчим.
Пласт с луком сворачиваем в тугой рулет, а затем в улитку, убрав край теста вниз и прессуем руками в тонкую лепешку. То же самое делаем со второй лепешкой.
На сковороду наливаем 20 мл растительного масла и обжариваем лепешки на минимальном нагреве в течение 6-7 минут. Подпекаем немного с одной стороны и переворачиваем.
Приятного аппетита!
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!