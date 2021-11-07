Белькович рассказал, как правильно приготовить настоящий кубанский борщ

На полную кастрюлю у Александра Бельковича ушло 549 рублей.

Ингредиенты:

Свиная лопатка 800 г (285 р.)

Фасоль красная пестрая 200 г (60 р.)

Капуста белокочанная 400 г (14 р.)

Чеснок 11 зубчиков (21 р.)

Свекла 3 шт. средние (32 р.)

Кабачок 1 шт. (22 р.)

Морковь 1 шт. (3 р.)

Помидоры сливовидные 3 шт. (37 р.)

Лук репчатый 1 шт. (2 р.)

Томатная паста 2 ст. ложки с горкой (21 р.)

Уксус яблочный 1 ст. ложка (1 р.)

Сахар 1 ч. ложка с горкой (1 р.)

Подсолнечное масло 40 мл (4 р.)

Лавровый лист 2 шт. (1 р.)

Душистый перец 3 горошины (4 р.)

Укроп пучок 15 г (9 р.)

Сметана 20 % 150 г (32 р.)

Вода для бульона 3 л

Соль

Перец

Итого: 15 порций = 549 р., 1 порция = 37 р.

Приготовление:

Первое, что нам надо сделать – это сварит мясо. Лопатку отправляем в кастрюлю с 3 литрами воды и варим 1,5 часа.

Фасоль на ночь замачиваем в воде и потом отдельно варим 40 минут.

Свеклу режем на средние кубики и обжариваем на сковородке на растительном масле. В конце добавляем томатную пасту (2 ст. ложки с горкой), яблочный уксус (1 ст. ложка), сахар (1 ч. ложка с горкой), вливаем 150 – 200 мл воды и тушим на медленном огне около 40 минут, добавляя воду по необходимости.

Морковь и лук режем средним кубиком и обжариваем на отдельной сковороде.

У помидор делаем надрезы крест-накрест и отправляем в кипящий бульон на 30 секунд, затем снимаем шкурку и нарезаем крупным кубиком.

Капусту и кабачок нарезаем средним кубиком.

Из бульона вытаскиваем мясо и отправляем туда капусту, кипятим три минуты.

Добавляем обжаренные лук, морковь и кабачок.

Затем — тушеную свеклу, помидоры и фасоль, все перемешиваем.

Мясо разделываем на кусочки и отправляем в борщ.

Добавляем в борщ пару щепоток соли, свежемолотый перец, 3 горошины душистого перца и 2 лавровых листа. Перемешиваем, даем покипеть 5 минут и выключаем нагрев.

Зубчики чеснока чистим, давим и отправляем в борщ.

Укроп мелко рубим и добавляем в суп, даем настояться борщу 30 минут. Подаем со сметаной.

Приятного аппетита!

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