Белькович рассказал, как правильно приготовить настоящий кубанский борщ

Ингредиенты:
- Свиная лопатка 800 г (285 р.)
- Фасоль красная пестрая 200 г (60 р.)
- Капуста белокочанная 400 г (14 р.)
- Чеснок 11 зубчиков (21 р.)
- Свекла 3 шт. средние (32 р.)
- Кабачок 1 шт. (22 р.)
- Морковь 1 шт. (3 р.)
- Помидоры сливовидные 3 шт. (37 р.)
- Лук репчатый 1 шт. (2 р.)
- Томатная паста 2 ст. ложки с горкой (21 р.)
- Уксус яблочный 1 ст. ложка (1 р.)
- Сахар 1 ч. ложка с горкой (1 р.)
- Подсолнечное масло 40 мл (4 р.)
- Лавровый лист 2 шт. (1 р.)
- Душистый перец 3 горошины (4 р.)
- Укроп пучок 15 г (9 р.)
- Сметана 20 % 150 г (32 р.)
- Вода для бульона 3 л
- Соль
- Перец
Итого: 15 порций = 549 р., 1 порция = 37 р.
Приготовление:
Первое, что нам надо сделать – это сварит мясо. Лопатку отправляем в кастрюлю с 3 литрами воды и варим 1,5 часа.
Фасоль на ночь замачиваем в воде и потом отдельно варим 40 минут.
Свеклу режем на средние кубики и обжариваем на сковородке на растительном масле. В конце добавляем томатную пасту (2 ст. ложки с горкой), яблочный уксус (1 ст. ложка), сахар (1 ч. ложка с горкой), вливаем 150 – 200 мл воды и тушим на медленном огне около 40 минут, добавляя воду по необходимости.
Морковь и лук режем средним кубиком и обжариваем на отдельной сковороде.
У помидор делаем надрезы крест-накрест и отправляем в кипящий бульон на 30 секунд, затем снимаем шкурку и нарезаем крупным кубиком.
Капусту и кабачок нарезаем средним кубиком.
Из бульона вытаскиваем мясо и отправляем туда капусту, кипятим три минуты.
Добавляем обжаренные лук, морковь и кабачок.
Затем — тушеную свеклу, помидоры и фасоль, все перемешиваем.
Мясо разделываем на кусочки и отправляем в борщ.
Добавляем в борщ пару щепоток соли, свежемолотый перец, 3 горошины душистого перца и 2 лавровых листа. Перемешиваем, даем покипеть 5 минут и выключаем нагрев.
Зубчики чеснока чистим, давим и отправляем в борщ.
Укроп мелко рубим и добавляем в суп, даем настояться борщу 30 минут. Подаем со сметаной.
Приятного аппетита!
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