Хрустящая корочка, горчичка и майонез: Белькович рассказал, как вкусно запечь окорочка

В блюде используются простые ингредиенты, а жарить его нужно в духовке.

На YouTube-шоу Sasha Belkovich автор проекта Саша Белькович поделился быстрым и аппетитным рецептом хрустящей курочки. Внутри она получается очень ароматной и сочной. Телеповар уверен, что блюдо понравится всем.

Ингредиенты на 6 порций: окорочок куриный — 6 штук, кукурузная крупа — 70 г, горчица – 3 ч. л., майонез – 3 ч. л., прованские травы – 3 ч. л., соль и перец по вкусу.

Создать пространство между кожей и мясом. Это легко сделать пальцем. В этот кармашек положить ложку горчицы, прованские травы, подсолить и размазать. Сверху намазать тонким слоем майонез. В миску высыпать кукурузную крупу и панировать окорочок с внешней стороны.

Незапанированной частью положить на противень с пергаментом. Поставить в духовку на 180 градусах на 35 минут.

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