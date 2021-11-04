«Очень простое и очень вкусное блюдо»: как готовит нежную курочку в пиве Емельяненко

Пенный напиток дает вкус, а алкоголь из него выпаривается в духовке.

«Сегодня готовим очень простое и очень вкусное блюдо с изюминкой», — сказал Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко». И поделился авторским рецептом нежной курочки с грибами в пиве.

Ингредиенты: окорочка — 3 шт., картофель крупный – 0,5 шт., грибы шампиньоны — 8 шт., стебель сельдерея — небольшой кусочек, лук – 0,5 шт., чеснок — 2-3 зубчика, розмарин сушеный — 1 ч. ложка, пиво светлое, соль, вустерский соус, соевый соус.

Куриные окорочка разрезать на 2 части, разделив на голени и бедра. Сделать на голени и бедрышках надрезы, чтобы мясо быстрее пропеклось и обжарить до золотистой корочки на сковороде с растительным маслом.

Обжаренное мясо выложить в керамическую емкость для запекания, посолить, полить небольшим количеством вустерского соуса.

Крупно нарезать половину большой картофелины, половину луковицы, нарезать шампиньоны на две части, мелко нашинковать стебель сельдерея и парочку зубчиков чеснока. В овощи и грибы добавить одну чайную ложку розмарина, немного соли и обжарить все на растительном масле.

Переложить в посуду с окорочками и залить светлым пивом. Сделать из фольги крышку, накрыть керамическую форму. Мясо с овощами отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

После закипания жидкости, можно убрать фольгу и запекать без нее, это позволит блюду сверху приобрести красивый румяный оттенок. Перед подачей добавить в курочку для пикантности немного соевого соуса и подать к столу.

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