«Для тех, кто не любит заморачиваться»: готовим фаршированные пельменями перцы по Бельковичу

Вместо мясной начинки можно отварить готовый замороженный продукт – вкусно и быстро.

Телеповар Саша Белькович рассказал, как сделать по-быстрому фаршированные перцы. Вместо традиционной начинки он предложил положить внутрь овоща вареные пельмени.

«Для тех, кто любит перцы, но не любит заморачиваться, вот вам рецепт!» — сказал кулинар в своем Instagram.

Ингредиенты: перцы – 5 шт., лук – 1 шт., морковь – 1 шт., чеснок, зелень, майонез – 100 г, сыр – 100 г, томаты в собственном соку – 300 г, маленькие пельмени – 300 г, сметана – 2 ст. ложки.

Обжарить лук и морковь, выдавить к ним чеснок. Жарить до золотистого цвета. Теперь в миске смешать зажарку, рубленную зелень, майонез, соль, перец и пельмени.

Почистить перцы, положить внутрь начинку. Сделать соус. На сковороду выложить рубленные томаты в собственном соку, добавить лавровый лист и душистый перец. Пару ложек сметаны, посолить. Уложить перцы в этот соус, посолить. Залить водой, чтобы перцы скрылись наполовину.

Тушить на среднем огне 40 минут. Готово.

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