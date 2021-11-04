Нежный салат «Коралл» с крабовыми палочками: Емельяненко кладет в него куриную грудку и соус чили

Оторваться от него невозможно, утверждает Василий Емельяненко.

«Салат «Коралл» получается нежным, питательным и удивительно вкусным. Особый яркий вкус и пикантность салату придает соус чили. Это блюдо смело можно подавать на праздничный стол и поверьте, гости будут от этого салата в восторге», — рассказал Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Ингредиенты: болгарский перец – 0,5 шт., куриная грудка отварная — 150-200 г, томат — 1 шт., морковь небольшая – 0,5 шт., яйцо вареное — 1 шт., сыр мягкий — 40 г, крабовые палочки — 5-6 шт., соус чили — по вкусу, соль — по вкусу, перец — по вкусу, майонез.

Мелким кубиком нарезать болгарский перец, вареное яйцо, томат и куриную грудку. На мелкой терке натереть половину небольшой моркови, на крупной — сыр. Сыр и морковь отправить в миску с овощами, яйцом и куриным мясом.

Салат посыпать по вкусу черным перцем, перемешать и добавить крабовые палочки, разделить их на волокна или мелко нарезать. Посолить, добавить для пикантности небольшое количество соуса чили и майонез.

Содержимое миски перемешать, подать к столу.

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