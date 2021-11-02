Капелька вина и немного сала: Емельяненко раскрыл секрет вкусного бигоса из капусты с сосисками

Это тушеное блюдо по рецепту Василия Емельяненко получается очень ароматным и ярким.

У каждой хозяйки есть свой рецепт бигоса и у профессиональных кулинаров тоже. Василий Емельяненко рассказал на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко», какие ингредиенты и хитрости превращают тушеную капусту в очень ароматное и аппетитное блюдо, от которого за уши не оттащишь.

Копчености и немного вина помогут насытить блюдо неповторимыми запахами и сочностью, а кусочек сливочного масла придаст мягкости вкусу.

Ингредиенты: красная капуста — треть кочана, красный лук — 2 шт., квашеная капуста — 150 г, копченое сало — 200 г, сосиски — 3 шт., бекон — 200 г, красное вино — 300 мл, лавровый лист — 2 шт., тмин — 0,5 ч. ложки, сливочное масло, соль, перец.

Одну красную луковицу нарезать тонкими полукольцами. Примерно сто граммов копченого сала нарубить небольшим кубиком и отправить в кастрюлю. Когда из сала начнет вытапливаться жир, отправить к нему нарезанную луковицу.

В слегка обжаренный лук положить квашеную капусту и добавить мелко нашинкованную свежую красную капусту. Посолить немного, налить 300 миллилитров красного вина. Выпарить его. Далее налить воды так, чтобы она не покрывала всю капусту. Накрыть крышкой и убавить огонь до минимума.

Сотейник отправить на огонь и добавить в него нарезанный тонкой соломкой бекон. Туда же положить сто граммов нарезанного кубиками копченого сала. Помешать и обжарить. Добавить нарезанную полукольцами луковицу и три сосиски, нарезанные колечками. Обжарить примерно минут пять.

Отправить содержимое сотейника тушиться в кастрюлю к капусте. Бросить несколько листиков лаврового листа, перец и половину чайной ложки тмина, растертого в руках. Перемешать, попробовать на соль. Тушить до тех пор, пока капуста не станет очень мягкой и не выпарится почти вся жидкость.

В готовый бигос добавить кусочек сливочного масла. Подать к столу.

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