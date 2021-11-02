Готовим дома хрустящие стрипсы из индейки, как в KFC

Ингредиенты:
- Индейка филе стрипсы 300 г (154 р.)
- Рисовые хлопья 100 г (21 р.)
- Копченая паприка 1 ч. ложка с горкой (14 р.)
- Яйцо 1 шт. (9 р.)
- Растительное масло (для фритюра) 500 мл (55 р.)
- Соль
- Перец
Соус:
- Сметана 50 г (10 р.)
- Сыр с голубой плесенью 50 г (63 р.)
Итого: 3 порции = 326 р., 1 порция = 109 р.
Приготовление:
В глубокую сковородку наливаем масло для фритюра и нагреваем.
Филе индейки нарезаем длинными полосками, солим, перчим.
Разбиваем яйцо в миску, добавляем небольшое количество воды и взбиваем венчиком до однородной массы.
Рисовые хлопья перебиваем в блендере в мелкую пудру и смешиваем с копченой паприкой.
Обваливаем кусочки индейки в яйце, а затем в панировке.
Отправляем во фритюр на 2 минуты.
Рвем на мелкие кусочки сыр с голубой плесенью и смешиваем со сметаной.
Стрипсы подаем вместе с полученным соусом.
Приятного аппетита!
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