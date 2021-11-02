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Готовим дома хрустящие стрипсы из индейки, как в KFC

На три порции у Александра Бельковича ушло 326 рублей.

Готовим дома хрустящие стрипсы из индейки, как в KFC
Хрустящие стрипсы. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Индейка филе стрипсы 300 г (154 р.)
  • Рисовые хлопья 100 г (21 р.)
  • Копченая паприка 1 ч. ложка с горкой (14 р.)
  • Яйцо 1 шт. (9 р.)
  • Растительное масло (для фритюра) 500 мл (55 р.)
  • Соль
  • Перец

Соус:

  • Сметана 50 г (10 р.)
  • Сыр с голубой плесенью 50 г (63 р.)

Итого: 3 порции = 326 р., 1 порция = 109 р.

Приготовление:

В глубокую сковородку наливаем масло для фритюра и нагреваем.

Фото: СТС

Филе индейки нарезаем длинными полосками, солим, перчим.

Фото: СТС

Разбиваем яйцо в миску, добавляем небольшое количество воды и взбиваем венчиком до однородной массы.

Фото: СТС

Рисовые хлопья перебиваем в блендере в мелкую пудру и смешиваем с копченой паприкой.

Обваливаем кусочки индейки в яйце, а затем в панировке.

Фото: СТС

Отправляем во фритюр на 2 минуты.

Рвем на мелкие кусочки сыр с голубой плесенью и смешиваем со сметаной.

Фото: СТС

Стрипсы подаем вместе с полученным соусом.

Приятного аппетита!

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