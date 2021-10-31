Секрет — в апельсиновом соке: как обычный шашлык на майонезе превратить в кулинарный шедевр по Бельковичу

Саша Белькович также добавляет для пикантности и остроты аджику.

Саша Белькович поделился на своем YouTube-шоу Sasha Belkovich рецептом аппетитного шашлыка на майонезе. Однако кулинар добавляет в него несколько ингредиентов, которые, по его словам, делают мясо необыкновенно вкусным.

Ингредиенты на 1 кг мяса: майонез — 4 ст. л., апельсиновый сок – 150 мл (свежий или пакетированный), аджика – 2 ч. л., соль – по вкусу.

Смешать в миске майонез с соком, жгучей аджикой, посолить. Погрузить в него мясо кусчками, размешать, оставить на 4 часа мариноваться.

Саша Белькович посоветовал использовать для шашлыка свиную шею, которая жирненькая и блюдо получается из нее поэтому очень сочным. А нарезать мясо лучше на крупные брусочки, которые потом нанизывать на шампуры по длине.

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