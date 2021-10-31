Обязательно с лимонным соком: как сделать сочный шашлык на кефире, рассказал Белькович

Телеповар Саша Белькович поделился со своими подписчиками на YouTube-шоу Sasha Belkovich рецептом простого и ароматного шашлыка на кефире. Кулинар посоветовал брать свиную шею, из которой блюдо получается особенно сочным.

Ингредиенты на 1 кг мяса: кефир нежирный – 1 стакан, лимон — 1\2 шт., карри порошок – 2 ч. л., сахар – 1 ч. л., соль — по вкусу.

Кефир взболтать и налить в миску, добавить сахар, посолить по вкусу. Выдавить сок из половинки лимона в маринад. Добавить карри, размешать.

Мясо нарезать крупно, положить в маринад, распределить по кусочкам, оставить на 2-3 часа.

Поскольку в центре мангала жар больше, то Белькович рекомендовал в центр насаживать куски покрупнее, а по краям поменьше, чтобы все равномерно прожарилось. Куски мяса лучше насаживать на шампур по длине.

Сначала надо дать шашлыку подпечься с одной стороны, потом с другой и только потом крутить шампур, выискивая бледные места и давая подпечься именно им.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.