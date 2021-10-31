«В хрустящей панировочке из сухариков»: как вкусно зафаршировать куриную грудку сыром и беконом, показал Белькович

Телеповар СТС Саша Белькович на своем YouTube-шоу Sasha Belkovich дал новый рецепт с курицей.

«Сейчас я вам покажу рецепт классной запеченной фаршированной грудки, она будет в хрустящей панировочке из сухариков. Это рецепт и на повседневную жизнь, и на праздник, ничего в нем сложного нет!» — сказал кулинар.

Ингредиенты: куриное филе — 400 г, бекон — 60 г, сыр российский — 50 г, мука пшеничная — 20 г, яйцо куриное — 1 штука, сухари — 20 г, масло растительное — 40 г, лук репчатый — 60 г, грибы шампиньоны — 120 г, сливки -150 г, соль, перец — по вкусу.

Раскрыть ножом куриную грудку. У нее есть тонкая и толстая часть, прорезать грудку с толстой стороны не до конца, чтобы получился карман. Важно, чтобы в нем не получилось дырок, чтобы сыр не вытек. Посолить и поперчить внутри, положить бекон и кусочки сыра.

Чтобы курицу плотнее закрыть, края лучше отбить. Они станут тоньше и лучше слипнутся друг с другом. Закрыть, посолить и поперчить сверху.

В первую тарелку насыпать муку, во вторую – сухари, в третью разбить одно куриное яйцо (можно добавить капельку воды).

Обвалять грудку сначала со всех сторон в муке, потом в яйце и сухарях. Чем больше панировки, тем сочнее курица получится. Поэтому обвалять еще раз в той же последовательности.

Дать курице полежать 10 минут, чтобы вся панировка скрепилась. Налить в сковородку растительное масло, быстро обжарить курицу с двух сторон до золотистой корочки. Духовку прогреть заранее до 180 градусов.

Выложить в форму для запекания и отравить в печь на 15 минут.

Пока курица запекается, сделать сливочно-грибной соус. Нарезать лук кубиком, а грибы слайсами. Сначала обжарить лук на слабом огне. После того как лук стал мягким и золотистым, отправить к нему грибы. Долго жарить их не надо, буквально минут 5 и залить сразу сливки (чем сливки жирнее, тем соус получится гуще). Посолить.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.