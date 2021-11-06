Бразильский супчик мукека байана и другие необычные рецепты супов

Бразильский супчик мукека байана

Рыбное рагу с насыщенным вкусом. Традиционное бразильское блюдо.

НАДО (на 4 порции): 400 г филе белой морской рыбы · 400 г очищенных креветок · 2 лайма · 50 мл растительного масла · 1 луковица · 1 перец чили · 600 г томатов в собственном соку · 4 зубчика чеснока · 2 сладких перца · 1 л рыбного бульона · банка кокосового молока (400 мл) · пучок кинзы или петрушки · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Рыбу режем на кусочки. В ту же миску кладем креветки, поливаем соком одного лайма, добавляем растительное масло, соль. Убираем в холодильник. В блендере пробиваем половинку луковицы, чили, чеснок и томаты. Оставшуюся половинку луковицы нарезаем четвертинками колец и жарим прямо в кастрюле на растительном масле пару минут. Добавляем содержимое блендера и нарезанный кубиками сладкий перец. Тушим 5 минут. Вливаем бульон, доводим до кипения. Добавляем кокосовое молоко, доводим до кипения. Подсаливаем, перчим. Кладем рыбу и креветки, доводим до кипения и варим на тихом огне 5 минут. При необходимости корректируем вкус сахаром и соком лайма. Добавляем нарубленную зелень, выключаем огонь и даем настояться 5 минут.

Рагу с говядиной по-ирландски

НАДО (на 6 — 8 порций): 800 г говядины · 2 ст. ложки муки · 1 ч. ложка соли · 1/ 2 ч. ложки черного перца · 50 мл растительного масла · 3 луковицы · 3 зубчика чеснока · 1 ст. ложка томатной пасты · 500 мл говяжьего или овощного бульона · 300 мл темного пива · пучок петрушки · по 1 ч. ложке сушеного тимьяна и сушеной петрушки · 1/ 2 ч. ложки коричневого сахара · 2 средние морковки · 1 корень пастернака (или корень сельдерея) · 500 г картофеля · пара лавровых листиков.

ГОТОВИМ:

В миске смешиваем соль, перец и муку. Говядину режем довольно крупными кусочками и панируем в получившейся смеси. На сковороде раскаляем масло и обжариваем кусочки мяса до коричневой корочки. Перекладываем мясо в казан. На той же сковороде обжариваем измельченные лук и чеснок. Добавляем томатную пасту, остатки панировочной смеси и треть бульона и прогреваем пару минут. Заливаем этим соусом мясо. Добавляем пиво, оставшийся бульон и сахар. Закладываем в казан лавровый лист, сухие приправы. Ставим казан в духовку на 2,5 часа при температуре 150 °С (можно и на плите — томить на слабом огне). Добавляем крупно нарезанные овощи — картофель, морковь, пастернак. Перемешиваем, томим в духовке или на плите еще 1,5 часа. При подаче посыпаем свежей зеленью.

Курочка по-итальянски в соусе

НАДО (на 4 порции): 1 кг куриных голеней и бедер · 250 г шампиньонов · 2 луковицы · 1 сладкий перец · 3 зубчика чеснока · 1 корень сельдерея · 150 мл куриного бульона · 150 мл белого сухого вина · 200 г томатов без кожицы · 70 г маслин · 1 ч. ложка сушеного орегано · соль · перец · растительное масло для жарки · зелень для подачи.

ГОТОВИМ:

Куски курицы обжариваем до золотистой корочки. Убираем со сковороды. Мелко режем лук, сельдерей и перец — кубиками, жарим 5 минут в той же сковороде. Добавляем нарезанные пластинками грибы и измельченный чеснок. Возвращаем в сковороду курицу. Томаты мелко режем и отправляем в сковороду. Вливаем бульон и вино. Добавляем орегано, солим-перчим. Накрываем крышкой и томим 40 минут. За 5 минут до готовности добавляем маслины. Подаем с зеленью.

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