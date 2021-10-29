«Откусывать омлет, как булочку»: Дарья Повереннова приготовила яичные кексы

Артистка поделилась новым рецептом на страничке в Instagram.

Актриса Дарья Повереннова придумала новый рецепт для быстрого завтрака. Знаменитость использовала любимые многими колбасу и яйца.

Поверенновой захотелось приготовить привычный омлет необычным способом.

Дарья Повереннова взяла четыре яйца, болгарский перец, 50 граммов салями, зелень и приправы по вкусу.

«Откусывать омлет, как булочку, пробовали? Нет? Предлагаю вам приготовить яичные кексы», – заявила Повереннова.

Оригинальный омлет начинается с подготовки теста. Дарья взяла яйца, соль и приправы. Все смешала. Добавила к смеси нарезанные кубиками колбасу и перец. Туда же отправила мелко нарубленную зелень.

Смесь Повереннова разлила в специальные формочки для запекания и убрала в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать блюдо нужно 20 минут.

«Спасибо большое, обязательно буду готовить», «Спасибо! Люблю твои блюда», «Как это аппетитно выглядит!», «Вау! Так можно было?! Необычный рецепт!», – поблагодарили Дарью поклонники.

Напомним, ранее Дарья Повереннова приготовила рыбные бутерброды с сельдью. Артистка использовала для рецепта свеклу, чеснок и соленую рыбу.

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