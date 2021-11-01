Бюджетный тыквенный суп со сливками, который обожают дети

На 4 порции у Александра Бельковича ушло 142 рублей.

Ингредиенты:

Тыква 500 г (25 р.)

Лук репчатый 1,5 шт. (4 р.)

Чеснок 6 зубчиков (6 р.)

Тимьян свежий 4 веточки (13 р.)

Сливки 20 % 150 мл (47 р.)

Лимон 1 шт. (10 р.)

Растительное масло 20 мл (2 р.)

Соль

Перец

Итого: 4 порции = 142 р., 1 порция = 35 р.

Приготовление:

Тыкву чистим и режем крупными кусочками.

Лук репчатый режем соломкой и обжариваем на растительном масле в кастрюле.

Добавляем выжатый чеснок.

Тыкву отправляем в кастрюлю и обжариваем в течение 1 минуты. Вливаем воду так, чтобы она покрыла тыкву. И варим на среднем огне 15 минут.

Совет от шефа: «Чем меньше кусочки тыквы, тем быстрее сварится суп».

За 5 минут до конца приготовления, отправляем в суп листики тимьяна, вливаем сливки и перемешиваем.

Добавляем в суп цедру ½ лимона, натертую на мелкой терке и сок 1/6 лимона, солим, перчим.

Совет от шефа: «Много лимонного сока добавлять не надо, иначе сливки свернутся».

Переливаем суп в стакан для блендера и перебиваем в пюре.

Приятного аппетита!

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