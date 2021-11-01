Бюджетный тыквенный суп со сливками, который обожают дети

Ингредиенты:
- Тыква 500 г (25 р.)
- Лук репчатый 1,5 шт. (4 р.)
- Чеснок 6 зубчиков (6 р.)
- Тимьян свежий 4 веточки (13 р.)
- Сливки 20 % 150 мл (47 р.)
- Лимон 1 шт. (10 р.)
- Растительное масло 20 мл (2 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 4 порции = 142 р., 1 порция = 35 р.
Приготовление:
Тыкву чистим и режем крупными кусочками.
Лук репчатый режем соломкой и обжариваем на растительном масле в кастрюле.
Добавляем выжатый чеснок.
Тыкву отправляем в кастрюлю и обжариваем в течение 1 минуты. Вливаем воду так, чтобы она покрыла тыкву. И варим на среднем огне 15 минут.
Совет от шефа: «Чем меньше кусочки тыквы, тем быстрее сварится суп».
За 5 минут до конца приготовления, отправляем в суп листики тимьяна, вливаем сливки и перемешиваем.
Добавляем в суп цедру ½ лимона, натертую на мелкой терке и сок 1/6 лимона, солим, перчим.
Совет от шефа: «Много лимонного сока добавлять не надо, иначе сливки свернутся».
Переливаем суп в стакан для блендера и перебиваем в пюре.
Приятного аппетита!
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