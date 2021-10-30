Как приготовить салат с карамелизированной грушей

Для этого блюда вам также потребуется моцарелла.

Холодное время года — не повод полностью переходить на сытные блюда и полностью забывать о салатах. Тем более, что в магазинах сейчас можно купить зелень даже зимой.

Итак, берите на заметку рецепт вкусного салата с карамелизированной грушей и моцареллой, которым с Teleprogramma.pro поделился Виталий Камбалов, шеф-повар «Руки ВВерх! бара Мытищи». Кстати, таким же способом можно карамелизировать любые другие фрукты — апельсины, бананы или персики.

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