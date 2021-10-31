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Привет, локдаун: фирменная гречка с уткой от главного шеф-повара СТС

На одну порцию у Александра Бельковича ушло 79 рублей.

Привет, локдаун: фирменная гречка с уткой от главного шеф-повара СТС
Рецепт гречки с уткой. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Утка целая охлажденная 2 кг (586 р.)
  • Гречневая крупа 500 г (82 р.)
  • Репа 3 шт. (54 р.)
  • Редька 2 шт. (30 р.)
  • Морковь 1 шт. (2 р.)
  • Лук 1 шт. (3 р.)
  • Чеснок 1 головка (10 р.)
  • Лавровый лист 1 шт. (1 р.)
  • Растительное масло 30 мл (3 р.)
  • Смесь перцев дробленая 1,5 ч. ложки (19 р.)
  • Соль

Итого: 10 порций = 790 р., 1 порция = 79 р.

Приготовление:

Мясо утки рубим на крупные кусочки и половину обжариваем в утятнице на растительном масле.

Фото: СТС

Вливаем кипяток так, чтобы вода покрыла мясо и томим под закрытой крышкой.

Фото: СТС

Репу, редьку, морковь, лук и чеснок режем крупными кусочками.

Фото: СТС

Закидываем овощи на сковородку и жарим на растительном масле.

На 30 минуте приготовления утки отправляем к ней овощи и перемешиваем.

Фото: СТС

Утку солим большой щепоткой, добавляем 1 лавровый лист, перчим, мешаем.

засыпаем равномерным слоем гречку к утке, слегка перемешиваем, накрываем крышкой и томим еще 10 минут. Даем утке с гречкой некоторое время настояться.

Приятного аппетита!

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