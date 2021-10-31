Привет, локдаун: фирменная гречка с уткой от главного шеф-повара СТС

Ингредиенты:
- Утка целая охлажденная 2 кг (586 р.)
- Гречневая крупа 500 г (82 р.)
- Репа 3 шт. (54 р.)
- Редька 2 шт. (30 р.)
- Морковь 1 шт. (2 р.)
- Лук 1 шт. (3 р.)
- Чеснок 1 головка (10 р.)
- Лавровый лист 1 шт. (1 р.)
- Растительное масло 30 мл (3 р.)
- Смесь перцев дробленая 1,5 ч. ложки (19 р.)
- Соль
Итого: 10 порций = 790 р., 1 порция = 79 р.
Приготовление:
Мясо утки рубим на крупные кусочки и половину обжариваем в утятнице на растительном масле.
Вливаем кипяток так, чтобы вода покрыла мясо и томим под закрытой крышкой.
Репу, редьку, морковь, лук и чеснок режем крупными кусочками.
Закидываем овощи на сковородку и жарим на растительном масле.
На 30 минуте приготовления утки отправляем к ней овощи и перемешиваем.
Утку солим большой щепоткой, добавляем 1 лавровый лист, перчим, мешаем.
засыпаем равномерным слоем гречку к утке, слегка перемешиваем, накрываем крышкой и томим еще 10 минут. Даем утке с гречкой некоторое время настояться.
Приятного аппетита!
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